San Juan del Río, 15 de agosto de 2026.- La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo en flagrancia a cuatro personas y aseguró tres armas de fuego, 150 cartuchos útiles y más de 8 mil 748 dosis de narcóticos durante una acción operativa de la estrategia Sinergia en el municipio de San Juan del Río.
El operativo inició mientras personal de la PID realizaba vigilancia en las inmediaciones de un inmueble donde se ejecutaría una orden de cateo por delitos contra la salud. En ese momento, cuatro personas abordaron una camioneta e intentaron retirarse del lugar. Al recibir indicaciones de detener la marcha, el conductor hizo caso omiso, lo que derivó en una persecución que terminó sobre la calle Hacienda Galindo.
La Fiscalía de Querétaro informó la detención en flagrancia de cuatro personas tras una persecución que concluyó en la calle Hacienda Galindo. Se presumen inocentes mientras no exista una resolución judicial en su contra. rotativo.com.mx
Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron un arma larga con aditamentos tácticos, dos armas de fuego cortas, cinco cargadores y 150 cartuchos útiles. Entre los indicios asegurados se encuentran 1,938 envoltorios y bolsas con metanfetamina, 325 envoltorios y bolsas con cocaína en piedra, 158 gramos de cocaína en polvo y 841 gramos de "tussi", lo que representa un equivalente aproximado de 8 mil 748 dosis individuales, de acuerdo con la Fiscalía.
Las cuatro personas detenidas y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Fiscalía informó que las armas, cartuchos y sustancias serán sometidos a análisis periciales para determinar sus características, composición y peso, y para continuar con la integración de la carpeta de investigación. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
Agentes de la PID participaron en el despliegue que permitió asegurar tres armas de fuego, 150 cartuchos útiles y narcóticos equivalentes a aproximadamente 8 mil 748 dosis. rotativo.com.mx
No es la primera vez que la estrategia Sinergia registra resultados en San Juan del Río: en julio pasado, 10 cateos simultáneos en el municipio derivaron en siete detenciones y el aseguramiento de cuatro armas de fuego y dosis de narcóticos.
Las personas detenidas permanecen a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica dentro de los plazos constitucionales. En operativos previos de Sinergia con cateos en San Juan del Río, Amealco y Querétaro, cuatro detenidos enfrentaron también cargos por delitos contra la salud en abril de 2026.