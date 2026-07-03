Cae banda de siete tras 10 cateos simultáneos en San Juan del Río

La Fiscalía ejecutó las diligencias en ocho comunidades del municipio con apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército; los detenidos quedaron a disposición de la autoridad.

Ficha oficial con siete recuadros de personas detenidas, con los rostros difuminados, tras los cateos en San Juan del Río.

La Fiscalía difundió la ficha de las siete personas detenidas durante los cateos. Se presumen inocentes hasta que la autoridad judicial resuelva su situación.

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Kary García
Por Kary García Jul 03, 2026
Kary García
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San Juan del Río, Querétaro, 3 de julio de 2026.- Siete hombres fueron detenidos y cuatro armas de fuego aseguradas —una de ellas de fabricación artesanal— luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutara 10 cateos de manera simultánea en distintos puntos de San Juan del Río.

Las diligencias se cumplieron en inmuebles de las comunidades de San Sebastián de las Barrancas, San Sebastián Norte, Paso de Mata, Santa Cruz Nieto, San Pedro Ahuacatlán, La Loma y Lázaro Cárdenas, en El Rodeo, además de un punto sobre la carretera a Santa Bárbara de la Cueva. Todas derivaron de investigaciones por diversos hechos delictivos, según la información difundida por la autoridad.

Personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito encabezaron las intervenciones, con apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Los operativos se realizaron dentro de las acciones de la estrategia Sinergia por Querétaro.

La Fiscalía informó que las personas detenidas responden a los nombres de Adrián, Carlos, Juan Luis, Juan Pablo, un segundo Carlos identificado con el alias "El Charly", Rubén y un segundo Rubén conocido como "El Tío". Todas quedaron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica.

Entre los objetos asegurados, además de las cuatro armas de fuego, se contaron dosis de sustancias con características de narcóticos, equipos telefónicos, una báscula gramera y dinero en efectivo. Los indicios serán enviados a dictámenes periciales e integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

La estrategia Sinergia ha sostenido despliegues conjuntos de corporaciones estatales y federales en el municipio. La Fiscalía mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con cateos previos en San Juan del Río.

Elementos de la Fiscal\u00eda, Polic\u00eda Estatal y Ej\u00e9rcito resguardan el acceso a un inmueble durante un cateo en San Juan del R\u00edo.

Agentes ministeriales, estatales y del Ejército aseguran el perímetro de uno de los inmuebles catear en San Juan del Río. Las diligencias se realizaron de forma simultánea en ocho comunidades.

seguridad criminalidad sucesos justicia

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