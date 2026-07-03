Querétaro, 3 de julio de 2026.- Un cateo por presunto narcomenudeo en la colonia San Pedro Mártir, en el municipio de Querétaro, dejó dos detenidos y un inmueble asegurado, luego de que la autoridad decomisara varias bolsas con droga lista para su probable comercialización.
La diligencia estuvo a cargo de personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro. La intervención derivó de una carpeta de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Durante la revisión del domicilio, los elementos aseguraron diversas bolsas con vegetal verde y seco, además de sustancia granulada y piedra con características de narcótico. La vivienda quedó bajo resguardo de la autoridad para continuar con las diligencias.
Los detenidos, identificados como Ricardo "N" y Roberto "N", quedaron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica.
Los indicios asegurados serán sometidos a análisis periciales como parte de la integración de la carpeta. Ambos se presumen inocentes en tanto una autoridad judicial no determine su responsabilidad.
El aseguramiento se suma a los operativos recientes que la Fiscalía ha desplegado en la capital queretana bajo el mismo esquema de coordinación interinstitucional.