Catean inmueble por narcomenudeo y detienen a dos en San Pedro Mártir

Durante la diligencia se aseguraron bolsas con vegetal verde y seco, sustancia granulada y piedra con características de narcótico, además del inmueble.

Ficha institucional de la Fiscalía de Querétaro con los rostros difuminados de dos hombres presentados como detenidos

La Fiscalía General del Estado difundió las fichas de las dos personas detenidas tras el cateo por narcomenudeo en San Pedro Mártir; ambas se presumen inocentes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- Un cateo por presunto narcomenudeo en la colonia San Pedro Mártir, en el municipio de Querétaro, dejó dos detenidos y un inmueble asegurado, luego de que la autoridad decomisara varias bolsas con droga lista para su probable comercialización.

La diligencia estuvo a cargo de personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro. La intervención derivó de una carpeta de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Durante la revisión del domicilio, los elementos aseguraron diversas bolsas con vegetal verde y seco, además de sustancia granulada y piedra con características de narcótico. La vivienda quedó bajo resguardo de la autoridad para continuar con las diligencias.

Los detenidos, identificados como Ricardo "N" y Roberto "N", quedaron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica.

Los indicios asegurados serán sometidos a análisis periciales como parte de la integración de la carpeta. Ambos se presumen inocentes en tanto una autoridad judicial no determine su responsabilidad.

El aseguramiento se suma a los operativos recientes que la Fiscalía ha desplegado en la capital queretana bajo el mismo esquema de coordinación interinstitucional.

seguridad sucesos criminalidad justicia

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