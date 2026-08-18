Querétaro, 18 Agosto 2026.- Un árbol inclinado hacia la vialidad, con reblandecimiento del suelo en su base, generó un riesgo de caída en la colonia Villas del Rincón, en el municipio de Querétaro.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro acudió al sitio y realizó el aseguramiento de la zona, además de un análisis de riesgo sobre el ejemplar y su entorno inmediato.
Personal de la dependencia emitió recomendaciones preventivas a los vecinos que reportaron el caso y canalizó el apoyo correspondiente a Servicios Municipales, instancia que deberá realizar la valoración técnica y, de ser necesario, el retiro del árbol.