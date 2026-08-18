Protección Civil asegura árbol con riesgo de caída en Villas del Rincón

Protección Civil realizó análisis de riesgo y canalizó el caso a Servicios Municipales para su valoración y posible retiro.

Personal de Protección Civil de Querétaro inspecciona árbol con riesgo de caída en la colonia Villas del Rincón

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro realizó el aseguramiento y el análisis de riesgo del árbol inclinado en Villas del Rincón, cuyo retiro será valorado por Servicios Municipales.

Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 Agosto 2026.- Un árbol inclinado hacia la vialidad, con reblandecimiento del suelo en su base, generó un riesgo de caída en la colonia Villas del Rincón, en el municipio de Querétaro.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro acudió al sitio y realizó el aseguramiento de la zona, además de un análisis de riesgo sobre el ejemplar y su entorno inmediato.

Personal de la dependencia emitió recomendaciones preventivas a los vecinos que reportaron el caso y canalizó el apoyo correspondiente a Servicios Municipales, instancia que deberá realizar la valoración técnica y, de ser necesario, el retiro del árbol.

seguridad sucesos proteccion civil

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