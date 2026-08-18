UAQ inaugura nuevo plantel de Bachilleres en Campus Aeropuerto

El edificio de dos mil 500 metros cuadrados fue financiado con fondos estatales y recursos propios de la universidad; atenderá a jóvenes de comunidades de Querétaro y El Marqués.

Autoridades universitarias y estatales durante el recorrido inaugural en el nuevo plantel de Bachilleres UAQ en Campus Aeropuerto, Querétaro, 2026.

Autoridades recorren el nuevo plantel 17 de Bachilleres UAQ en Campus Aeropuerto, Querétaro, inauguración agosto 2026. (118 car.)
PIE DE FOTO: El gobernador Mauricio Kuri González y la rectora Silvia Lorena Amaya Llano encabezaron el recorrido por las instalaciones del plantel Campus Aeropuerto, que atenderá a jóvenes de los municipios de Querétaro y El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro puso en operación el plantel 17 de su Escuela de Bachilleres en el Campus Aeropuerto, con una inversión superior a los 43 millones de pesos aportados por el Poder Ejecutivo del Estado y recursos propios de la institución.

El ciclo escolar 2026-2027 arranca con 150 estudiantes de primer ingreso en un edificio con dos mil 500 metros cuadrados de construcción.

Orador en podio durante inauguraci\u00f3n del plantel 17 de Bachilleres UAQ, Campus Aeropuerto, Quer\u00e9taro, ciclo 2026-2027. La ceremonia de inauguración del plantel Campus Aeropuerto de la Escuela de Bachilleres de la UAQ puso en marcha el ciclo escolar 2026-2027 con 150 estudiantes de primer ingreso. rotativo.com.mx

La inauguración fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y la rectora Silvia Lorena Amaya Llano, quien presidió la develación de la placa conmemorativa.

Fachada del edificio de la Escuela de Bachilleres UAQ, plantel 17 en el Campus Aeropuerto de Quer\u00e9taro, inaugurado para el ciclo 2026-2027. El nuevo edificio de dos mil 500 metros cuadrados es el plantel 17 de la Escuela de Bachilleres de la UAQ y fue construido con una inversión superior a los 43 millones de pesos provenientes del Poder Ejecutivo estatal y recursos propios de la universidad. rotativo.com.mx

La UAQ había proyectado en años anteriores la apertura de tres nuevos campus de bachilleres para atender la demanda en la zona metropolitana, proyecto que ahora se concreta en el Campus Aeropuerto.

El nuevo plantel atenderá a jóvenes provenientes de las comunidades de La Laborcilla; La Purísima; Menchaca I, II y III; Lomas de Menchaca; San Pedrito Peñuelas y Nuevo San Pedrito, en los municipios de Querétaro y El Marqués, zona en la que la demanda de educación media superior no contaba con una opción universitaria cercana.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez y rectora Silvia Amaya Llano con estudiantes en el plantel 17 de Bachilleres UAQ en Campus Aeropuerto, Quer\u00e9taro 2026. Kuri González y Amaya Llano con estudiantes en la inauguración del plantel 17 de Bachilleres UAQ Campus Aeropuerto, Querétaro, 2026. rotativo.com.mx

La institución llega al Campus Aeropuerto con una expansión de bachilleres que también abarcó en este periodo otros municipios del estado.

Autoridades frente al edificio del plantel 17 de Bachilleres UAQ en Campus Aeropuerto, Quer\u00e9taro, agosto 2026. El edificio del plantel 17 de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, con dos mil 500 metros cuadrados de construcción, fue financiado con fondos del Poder Ejecutivo estatal y recursos propios de la universidad. rotativo.com.mx

La primera Cumbre de Liderazgo de la Escuela de Bachilleres UAQ, celebrada en mayo de 2026, reunió a cuatro mil estudiantes de 16 planteles y marcó el ciclo de crecimiento que culmina hoy con la apertura del plantel más nuevo de la red universitaria.

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