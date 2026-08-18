Querétaro, 18 de agosto de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro puso en operación el plantel 17 de su Escuela de Bachilleres en el Campus Aeropuerto, con una inversión superior a los 43 millones de pesos aportados por el Poder Ejecutivo del Estado y recursos propios de la institución.
El ciclo escolar 2026-2027 arranca con 150 estudiantes de primer ingreso en un edificio con dos mil 500 metros cuadrados de construcción.
La ceremonia de inauguración del plantel Campus Aeropuerto de la Escuela de Bachilleres de la UAQ puso en marcha el ciclo escolar 2026-2027 con 150 estudiantes de primer ingreso. rotativo.com.mx
La inauguración fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y la rectora Silvia Lorena Amaya Llano, quien presidió la develación de la placa conmemorativa.
El nuevo edificio de dos mil 500 metros cuadrados es el plantel 17 de la Escuela de Bachilleres de la UAQ y fue construido con una inversión superior a los 43 millones de pesos provenientes del Poder Ejecutivo estatal y recursos propios de la universidad. rotativo.com.mx
La UAQ había proyectado en años anteriores la apertura de tres nuevos campus de bachilleres para atender la demanda en la zona metropolitana, proyecto que ahora se concreta en el Campus Aeropuerto.
El nuevo plantel atenderá a jóvenes provenientes de las comunidades de La Laborcilla; La Purísima; Menchaca I, II y III; Lomas de Menchaca; San Pedrito Peñuelas y Nuevo San Pedrito, en los municipios de Querétaro y El Marqués, zona en la que la demanda de educación media superior no contaba con una opción universitaria cercana.
Kuri González y Amaya Llano con estudiantes en la inauguración del plantel 17 de Bachilleres UAQ Campus Aeropuerto, Querétaro, 2026. rotativo.com.mx
La institución llega al Campus Aeropuerto con una expansión de bachilleres que también abarcó en este periodo otros municipios del estado.
El edificio del plantel 17 de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, con dos mil 500 metros cuadrados de construcción, fue financiado con fondos del Poder Ejecutivo estatal y recursos propios de la universidad. rotativo.com.mx
La primera Cumbre de Liderazgo de la Escuela de Bachilleres UAQ, celebrada en mayo de 2026, reunió a cuatro mil estudiantes de 16 planteles y marcó el ciclo de crecimiento que culmina hoy con la apertura del plantel más nuevo de la red universitaria.