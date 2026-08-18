San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.- La calle Aguascalientes en la Colonia México de San Juan del Río entró en proceso de construcción integral con trabajos de empedrado húmedo, renovación de red de agua potable, drenaje, instalación de reductores de velocidad y señalética, informó el gobierno municipal.
La obra abarca 350 metros de longitud y representa una inversión de más de 4 millones 438 mil pesos.
Funcionarios revisan los detalles del proyecto de intervención de la calle Aguascalientes, que contempla empedrado húmedo, infraestructura hidráulica, reductores de velocidad y señalética. rotativo.com.mx
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia supervisó el arranque de los trabajos acompañado de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la intervención beneficiará a cerca de 450 sanjuanenses de la zona.
La intervención de la calle Aguascalientes comprende 350 metros y beneficiará a cerca de 450 habitantes de la Colonia México, de acuerdo con el gobierno municipal. rotativo.com.mx
La Colonia México se suma así a la franja de colonias del municipio con obras de infraestructura hidráulica y vial en curso este año; esta semana arrancaron también trabajos de rehabilitación vial en el Antiguo Camino Nacional con una inversión de 6.7 millones de pesos.
Personal trabaja en una de las zanjas abiertas para la renovación de las redes subterráneas de agua potable y drenaje en la calle Aguascalientes rotativo.com.mx
La obra en la calle Aguascalientes contempla el reemplazo o instalación de redes subterráneas de agua potable y drenaje previo al tendido de la nueva superficie de empedrado húmedo, que es la técnica de piedra con concreto que el municipio ha aplicado en otras vialidades de barrios históricos.
Autoridades municipales y habitantes de la Colonia México durante la supervisión de las obras en la calle Aguascalientes, donde se invertirán más de 4.4 millones de pesos en infraestructura hidráulica y vial. rotativo.com.mx
Al programa de trabajos se agregan los reductores de velocidad y la señalética vial como componentes de seguridad. En distintos proyectos ejecutados durante la presente administración, la renovación de agua y drenaje en colonias del municipio ha implicado zanjas de hasta varios metros de profundidad para la instalación de tubería nueva.