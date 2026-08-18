Calle Aguascalientes en Colonia México recibe obras de agua, drenaje y empedrado

La intervención en 350 metros de longitud incluye empedrado húmedo, agua potable, drenaje, reductores de velocidad y señalética para cerca de 450 familias.

Trabajos de excavación y empedrado en calle Aguascalientes, Colonia México, San Juan del Río, 2026

Autoridades municipales y habitantes de la Colonia México durante la supervisión de las obras en la calle Aguascalientes, donde se invertirán más de 4.4 millones de pesos en infraestructura hidráulica y vial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.- La calle Aguascalientes en la Colonia México de San Juan del Río entró en proceso de construcción integral con trabajos de empedrado húmedo, renovación de red de agua potable, drenaje, instalación de reductores de velocidad y señalética, informó el gobierno municipal.

La obra abarca 350 metros de longitud y representa una inversión de más de 4 millones 438 mil pesos.

Trabajos de excavaci\u00f3n y empedrado en calle Aguascalientes, Colonia M\u00e9xico, San Juan del R\u00edo, 2026 Funcionarios revisan los detalles del proyecto de intervención de la calle Aguascalientes, que contempla empedrado húmedo, infraestructura hidráulica, reductores de velocidad y señalética. rotativo.com.mx

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia supervisó el arranque de los trabajos acompañado de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la intervención beneficiará a cerca de 450 sanjuanenses de la zona.

Trabajos de excavaci\u00f3n y empedrado en calle Aguascalientes, Colonia M\u00e9xico, San Juan del R\u00edo, 2026 La intervención de la calle Aguascalientes comprende 350 metros y beneficiará a cerca de 450 habitantes de la Colonia México, de acuerdo con el gobierno municipal. rotativo.com.mx

La Colonia México se suma así a la franja de colonias del municipio con obras de infraestructura hidráulica y vial en curso este año; esta semana arrancaron también trabajos de rehabilitación vial en el Antiguo Camino Nacional con una inversión de 6.7 millones de pesos.

Trabajos de excavaci\u00f3n y empedrado en calle Aguascalientes, Colonia M\u00e9xico, San Juan del R\u00edo, 2026 Personal trabaja en una de las zanjas abiertas para la renovación de las redes subterráneas de agua potable y drenaje en la calle Aguascalientes rotativo.com.mx

La obra en la calle Aguascalientes contempla el reemplazo o instalación de redes subterráneas de agua potable y drenaje previo al tendido de la nueva superficie de empedrado húmedo, que es la técnica de piedra con concreto que el municipio ha aplicado en otras vialidades de barrios históricos.

Trabajos de excavaci\u00f3n y empedrado en calle Aguascalientes, Colonia M\u00e9xico, San Juan del R\u00edo, 2026 Autoridades municipales y habitantes de la Colonia México durante la supervisión de las obras en la calle Aguascalientes, donde se invertirán más de 4.4 millones de pesos en infraestructura hidráulica y vial. rotativo.com.mx

Al programa de trabajos se agregan los reductores de velocidad y la señalética vial como componentes de seguridad. En distintos proyectos ejecutados durante la presente administración, la renovación de agua y drenaje en colonias del municipio ha implicado zanjas de hasta varios metros de profundidad para la instalación de tubería nueva.

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