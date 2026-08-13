San Juan del Río, Querétaro, 13 de agosto de 2026.- El municipio de San Juan del Río inició los trabajos de rehabilitación de la calle Antiguo Camino Nacional con una inversión de 6.7 millones de pesos, en una obra que abarca más de mil 500 metros de longitud y beneficiará a cerca de 2 mil habitantes de cuatro localidades.
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano informó que el tramo intervenido corre desde la entrada a la comunidad de San Francisco hasta la localidad de Palma de Romero, próximo a la carretera federal 57.
La rehabilitación contempla más de mil 500 metros de vialidad e incluye bacheo, carpeta asfáltica y nueva señalética. rotativo.com.mx
Los trabajos comprenden bacheo sobre empedrado, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico, e instalación de señalética horizontal y vertical.
La secretaria de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, precisó que la obra mejorará la movilidad de Palma de Romero, San Francisco, Cuarto Centenario y Nuevo Parque Industrial.
El municipio destina 6.7 millones de pesos a la rehabilitación del Antiguo Camino Nacional, que conecta comunidades próximas a la carretera federal 57. rotativo.com.mx
La secretaria de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, indicó que su dependencia instaló un Comité de Obra para dar seguimiento a los trabajos con participación de vecinos y autoridades auxiliares.