Inicia rehabilitación de calle Antiguo Camino Nacional en San Juan del Río con 6.7 mdp

Los trabajos abarcan más de mil 500 metros entre la entrada a San Francisco y Palma de Romero, e incluyen bacheo, carpeta de concreto y señalética.

Autoridades de San Juan del Río y vecinos recorren el Antiguo Camino Nacional durante el inicio de su rehabilitación.

Autoridades municipales y habitantes participaron en el arranque de la rehabilitación del Antiguo Camino Nacional, obra que beneficiará a cerca de 2 mil personas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 13 de agosto de 2026.- El municipio de San Juan del Río inició los trabajos de rehabilitación de la calle Antiguo Camino Nacional con una inversión de 6.7 millones de pesos, en una obra que abarca más de mil 500 metros de longitud y beneficiará a cerca de 2 mil habitantes de cuatro localidades.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano informó que el tramo intervenido corre desde la entrada a la comunidad de San Francisco hasta la localidad de Palma de Romero, próximo a la carretera federal 57.

Trabajadores realizan labores de rehabilitaci\u00f3n en el Antiguo Camino Nacional de San Juan del R\u00edo. La rehabilitación contempla más de mil 500 metros de vialidad e incluye bacheo, carpeta asfáltica y nueva señalética. rotativo.com.mx

Los trabajos comprenden bacheo sobre empedrado, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico, e instalación de señalética horizontal y vertical.

La secretaria de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, precisó que la obra mejorará la movilidad de Palma de Romero, San Francisco, Cuarto Centenario y Nuevo Parque Industrial.

Autoridades y vecinos de San Juan del R\u00edo durante el inicio de las obras en el Antiguo Camino Nacional. El municipio destina 6.7 millones de pesos a la rehabilitación del Antiguo Camino Nacional, que conecta comunidades próximas a la carretera federal 57. rotativo.com.mx

La secretaria de Desarrollo Social, Ana Eugenia Patiño Correa, indicó que su dependencia instaló un Comité de Obra para dar seguimiento a los trabajos con participación de vecinos y autoridades auxiliares.

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