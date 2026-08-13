Ataque armado en Tayoltita deja un muerto cerca de campamento militar

Hombres armados llegaron a la zona donde existe presencia militar; autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer el saldo y las circunstancias de la agresión.

Ataque armado registrado en Tayoltita, municipio de San Dimas, Durango

Autoridades investigan los hechos violentos registrados en Tayoltita, donde se confirmó la muerte de un hombre.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Durango, 13 de agosto de 2026. — Un hombre murió después de los hechos violentos registrados en Tayoltita, cabecera del municipio de San Dimas, donde hombres armados protagonizaron una agresión en las inmediaciones de la pista de aterrizaje y de una zona con presencia de elementos del Ejército Mexicano.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:00 horas del miércoles 12 de agosto. Los reportes conocidos hasta este jueves establecen que el cuerpo de una persona de sexo masculino fue trasladado posteriormente desde la región serrana hasta la ciudad de Durango para realizar las diligencias correspondientes.

Personal especializado recibió el cadáver en las instalaciones del Servicio Médico Forense durante la tarde del miércoles. La identidad de la víctima no había sido informada públicamente hasta la mañana de este jueves.

Civiles armados llegan a zona con presencia militar

Las primeras investigaciones señalan que varios hombres armados arribaron a bordo de vehículos a las inmediaciones de la pista aérea de Tayoltita, punto estratégico para la comunicación de esta comunidad enclavada en la sierra duranguense.

En el sector existe presencia de elementos militares y durante la incursión se registraron detonaciones de armas de fuego.

Después del ataque comenzaron a circular diferentes versiones sobre el número de personas fallecidas y la posibilidad de que integrantes de las fuerzas federales hubieran resultado lesionados.

Sin embargo, hasta la información disponible este jueves, el fallecimiento confirmado corresponde al hombre cuyo cuerpo fue trasladado a la capital de Durango.

Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones si existieron otras víctimas y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

Investigan identidad de víctima y origen del ataque

Las diligencias ministeriales incluyen la identificación formal del fallecido y los estudios periciales necesarios para establecer la causa de muerte.

También deberá reconstruirse el desplazamiento de los hombres armados y determinarse si la agresión estuvo dirigida específicamente contra las instalaciones o personal de las fuerzas federales desplegadas en el lugar.

Tayoltita concentra una importante actividad minera y su ubicación en una región montañosa convierte a la pista aérea en uno de los principales puntos de comunicación de la comunidad.

Las autoridades federales y estatales mantienen presencia en la región mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y precisar el saldo definitivo del ataque.

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