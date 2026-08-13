Explosión en restaurante de Roma Norte deja 13 elementos de emergencia lesionados

El incidente comenzó con un incendio en la cocina del establecimiento y obligó a evacuar preventivamente a alrededor de 80 personas

Explosión en restaurante de Roma Norte deja 13 elementos de emergencia lesionados

Trece integrantes de cuerpos de emergencia resultaron lesionados durante una explosión registrada en Roma Norte.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 13 de agosto de 2026. — Trece integrantes de los cuerpos de emergencia resultaron lesionados por una explosión registrada dentro de un restaurante de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando atendían un incidente iniciado en el área de cocina.

El saldo actualizado incluye nueve elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, dos policías auxiliares y dos integrantes de Protección Civil de la alcaldía.

La emergencia ocurrió la noche del miércoles 12 de agosto en un establecimiento localizado sobre la avenida Álvaro Obregón, donde inicialmente se recibió el reporte de un incendio.

Los equipos de emergencia ingresaron al inmueble para controlar el fuego y verificar las condiciones de seguridad.

Durante esas maniobras ocurrió una deflagración que alcanzó a varios de los servidores públicos que trabajaban en el interior.

Nueve bomberos sufren quemaduras

Los nueve integrantes del Cuerpo de Bomberos presentaron quemaduras de primer grado y fueron trasladados para recibir atención médica.

Dos policías auxiliares también requirieron hospitalización, al igual que dos elementos de Protección Civil que participaban en la atención de la emergencia.

Los reportes disponibles durante la mañana de este jueves indicaban que los 13 lesionados se encontraban estables y que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

La magnitud del incidente llevó además a establecer un perímetro preventivo alrededor del establecimiento.

Aproximadamente 80 personas fueron desalojadas de inmuebles cercanos mientras los equipos especializados descartaban la existencia de condiciones que pudieran provocar una segunda emergencia.

Revisan inmueble después de la explosión

Una vez controlada la situación, especialistas realizaron una inspección del edificio para determinar si la explosión había comprometido su estabilidad.

La revisión inicial no encontró afectaciones estructurales mayores que representaran un riesgo inmediato.

Las autoridades capitalinas realizarán los peritajes correspondientes para establecer técnicamente qué provocó la deflagración.

Entre las líneas iniciales se encuentra una posible acumulación de gas en el establecimiento, aunque la causa definitiva deberá quedar sustentada mediante los estudios especializados.

Los investigadores también deberán reconstruir las condiciones existentes en la cocina antes del incendio y determinar el punto exacto donde se originó la explosión.

El establecimiento permanecerá sujeto a las revisiones correspondientes mientras se determina si existen responsabilidades relacionadas con sus instalaciones y condiciones de operación.

incendio sucesos seguridad cdmx

Reciente

Autoridades de San Juan del Río y vecinos recorren el Antiguo Camino Nacional durante el inicio de su rehabilitación.
San Juan del Río

Inicia rehabilitación de calle Antiguo Camino Nacional en San Juan del Río con 6.7 mdp

Los trabajos abarcan más de mil 500 metros entre la entrada a San Francisco y Palma de Romero, e incluyen bacheo, carpeta de concreto y señalética.

Roberto Cabrera Valencia encabeza encuentro con habitantes de Loma Linda durante el Programa Miércoles en San Juan del Río.
San Juan del Río

Con 160 solicitudes atendidas, el Programa Miércoles llega a Loma Linda en su edición 55

Nueve dependencias municipales participaron con mesas de atención, campaña visual, pintura de reductores y acciones de desarrollo social.

Presa Constitución 1857 de San Juan del Río, donde fue localizado un cuerpo flotando el 12 de agosto de 2026
San Juan del Río

Localizan cuerpo flotando en presa Constitución 1857 de San Juan del Río

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso para esclarecer si la persona fue arrastrada por el agua, cayó al embalse o fue víctima de un hecho violento.

Felifer Macías y estudiantes de la preparatoria Bicentenario plantan árboles nativos en jornada de reforestación como parte del Día Mundial de la Juventud en Querétaro.
Editorial

Municipio de Querétaro dona 50 hectáreas al FIQMA para conservación ecológica

150 árboles nativos de la región fueron plantados en la preparatoria Bicentenario con participación de estudiantes.