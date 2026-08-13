Ciudad de México, 13 de agosto de 2026. — Trece integrantes de los cuerpos de emergencia resultaron lesionados por una explosión registrada dentro de un restaurante de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando atendían un incidente iniciado en el área de cocina.

El saldo actualizado incluye nueve elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, dos policías auxiliares y dos integrantes de Protección Civil de la alcaldía.

La emergencia ocurrió la noche del miércoles 12 de agosto en un establecimiento localizado sobre la avenida Álvaro Obregón, donde inicialmente se recibió el reporte de un incendio.

Los equipos de emergencia ingresaron al inmueble para controlar el fuego y verificar las condiciones de seguridad.

Durante esas maniobras ocurrió una deflagración que alcanzó a varios de los servidores públicos que trabajaban en el interior.

Nueve bomberos sufren quemaduras

Los nueve integrantes del Cuerpo de Bomberos presentaron quemaduras de primer grado y fueron trasladados para recibir atención médica.

Dos policías auxiliares también requirieron hospitalización, al igual que dos elementos de Protección Civil que participaban en la atención de la emergencia.

Los reportes disponibles durante la mañana de este jueves indicaban que los 13 lesionados se encontraban estables y que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

La magnitud del incidente llevó además a establecer un perímetro preventivo alrededor del establecimiento.

Aproximadamente 80 personas fueron desalojadas de inmuebles cercanos mientras los equipos especializados descartaban la existencia de condiciones que pudieran provocar una segunda emergencia.

Revisan inmueble después de la explosión

Una vez controlada la situación, especialistas realizaron una inspección del edificio para determinar si la explosión había comprometido su estabilidad.

La revisión inicial no encontró afectaciones estructurales mayores que representaran un riesgo inmediato.

Las autoridades capitalinas realizarán los peritajes correspondientes para establecer técnicamente qué provocó la deflagración.

Entre las líneas iniciales se encuentra una posible acumulación de gas en el establecimiento, aunque la causa definitiva deberá quedar sustentada mediante los estudios especializados.

Los investigadores también deberán reconstruir las condiciones existentes en la cocina antes del incendio y determinar el punto exacto donde se originó la explosión.

El establecimiento permanecerá sujeto a las revisiones correspondientes mientras se determina si existen responsabilidades relacionadas con sus instalaciones y condiciones de operación.