Querétaro, 13 de agosto de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Querétaro determinó en julio más carpetas de investigación de las que inició durante el mes: 4 mil 765 resoluciones frente a 4 mil 712 nuevas aperturas, lo que representa una eficacia del 101.12% en la resolución de carpetas, según los resultados ministeriales que la dependencia presentó para ese periodo.
En el ámbito judicial, la institución realizó mil 207 audiencias. De ellas derivaron 100 sentencias condenatorias, para una eficacia del 99.01% en ese rubro; las resoluciones acumularon 154 años de prisión y una reparación del daño por 3 millones 553 mil 443 pesos con 47 centavos a favor de las víctimas.
En materia de judicialización, la Fiscalía presentó ante la autoridad judicial 342 detenciones que fueron calificadas como legales —eficacia del 89.53%— y obtuvo 526 vinculaciones a proceso frente a 35 no vinculaciones, con una eficacia del 93.76%.
Durante el mes se ejecutaron 217 cateos autorizados por órganos jurisdiccionales, con una eficacia del 99.54%. Como parte de los resultados de esas diligencias y de otras medidas cautelares, fueron inmovilizadas 12 cuentas bancarias que garantizaron la reparación del daño por 10 millones 728 mil 130 pesos con 92 centavos.
La Fiscalía atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y los Servicios Periciales. La dependencia que encabeza Víctor Antonio De Jesús Hernández ha sostenido una cadencia de cateos simultáneos en la zona metropolitana a lo largo de 2026 bajo la estrategia Sinergia, que articula a las corporaciones estatales con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las secretarías de seguridad municipales.