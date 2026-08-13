Fiscalía de Querétaro resolvió más carpetas de las que inició en julio de 2026

Se obtuvieron 154 años de prisión acumulados en sentencias condenatorias y más de 3.5 millones de pesos en reparación del daño a víctimas.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro durante un operativo nocturno.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro reportó 4 mil 765 carpetas de investigación determinadas durante julio de 2026, además de 100 sentencias condenatorias y 217 cateos autorizados por órganos jurisdiccionales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de agosto de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Querétaro determinó en julio más carpetas de investigación de las que inició durante el mes: 4 mil 765 resoluciones frente a 4 mil 712 nuevas aperturas, lo que representa una eficacia del 101.12% en la resolución de carpetas, según los resultados ministeriales que la dependencia presentó para ese periodo.

En el ámbito judicial, la institución realizó mil 207 audiencias. De ellas derivaron 100 sentencias condenatorias, para una eficacia del 99.01% en ese rubro; las resoluciones acumularon 154 años de prisión y una reparación del daño por 3 millones 553 mil 443 pesos con 47 centavos a favor de las víctimas.

En materia de judicialización, la Fiscalía presentó ante la autoridad judicial 342 detenciones que fueron calificadas como legales —eficacia del 89.53%— y obtuvo 526 vinculaciones a proceso frente a 35 no vinculaciones, con una eficacia del 93.76%.

Durante el mes se ejecutaron 217 cateos autorizados por órganos jurisdiccionales, con una eficacia del 99.54%. Como parte de los resultados de esas diligencias y de otras medidas cautelares, fueron inmovilizadas 12 cuentas bancarias que garantizaron la reparación del daño por 10 millones 728 mil 130 pesos con 92 centavos.

La Fiscalía atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y los Servicios Periciales. La dependencia que encabeza Víctor Antonio De Jesús Hernández ha sostenido una cadencia de cateos simultáneos en la zona metropolitana a lo largo de 2026 bajo la estrategia Sinergia, que articula a las corporaciones estatales con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las secretarías de seguridad municipales.

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