San Juan del Río, 13 de agosto de 2026.- Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río y la Policía Estatal de Querétaro derivó en la remisión de cinco personas al Juzgado Cívico por faltas administrativas y la puesta a disposición de dos personas ante la Fiscalía General del Estado, como parte de los operativos Calle Segura y A.R.M.A.
Policía Estatal de Querétaro y Policía Municipal revisan un vehículo durante los recorridos nocturnos del operativo. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río
La corporación municipal informó que los resultados se dieron tras recorridos preventivos realizados en las comunidades de Pueblo Quieto, La Llave y La Valla, Puerta de Palmillas, Cazadero, San Miguel Arcángel, Parador San Pedro y Santa Bárbara La Cueva.
Unidad de la Policía Municipal de San Juan del Río durante un alto en un recorrido nocturno, como parte del operativo reportado por la corporación. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río
El despliegue también incluyó presencia policial en los fraccionamientos Loma Alta, Sagrado Corazón, Granjas Banthí, Fundadores y Haciendas San Juan, así como en las colonias Indeco, Pedregoso y Cerro Gordo.
Elementos motorizados de la SSPM recorren una zona residencial como parte de los patrullajes preventivos reportados por la corporación. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río
Los patrullajes cubrieron además la zona poniente del municipio, en el Barrio del Nuevo Espíritu Santo, Santa Matilde y Los Mejía.
La dependencia no detalló los motivos específicos de las faltas administrativas ni el estatus procesal de las dos personas puestas a disposición de la Fiscalía.