Operativo en San Juan del Río deja 5 remitidos a Juzgado Cívico y 2 a Fiscalía

La corporación municipal, en coordinación con la Policía Estatal, cubrió comunidades, fraccionamientos y colonias del oriente y poniente del municipio.

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río y una patrulla realizan un punto de revisión en una carretera al atardecer, con un tráiler de carga detenido junto a la unidad municipal.

Punto de revisión de la Policía Municipal de San Juan del Río durante los recorridos preventivos del operativo Calle Segura.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de agosto de 2026.- Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río y la Policía Estatal de Querétaro derivó en la remisión de cinco personas al Juzgado Cívico por faltas administrativas y la puesta a disposición de dos personas ante la Fiscalía General del Estado, como parte de los operativos Calle Segura y A.R.M.A.

Elementos de la Polic\u00eda Estatal de Quer\u00e9taro y la Polic\u00eda Municipal revisan un veh\u00edculo particular durante la noche, con las puertas abiertas y una persona de pie junto a la unidad. Policía Estatal de Querétaro y Policía Municipal revisan un vehículo durante los recorridos nocturnos del operativo. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río

La corporación municipal informó que los resultados se dieron tras recorridos preventivos realizados en las comunidades de Pueblo Quieto, La Llave y La Valla, Puerta de Palmillas, Cazadero, San Miguel Arcángel, Parador San Pedro y Santa Bárbara La Cueva.

Una patrulla de la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo se detiene de noche junto a una motocicleta y dos personas en una vialidad, mientras otros elementos observan desde la banqueta. Unidad de la Policía Municipal de San Juan del Río durante un alto en un recorrido nocturno, como parte del operativo reportado por la corporación. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río

El despliegue también incluyó presencia policial en los fraccionamientos Loma Alta, Sagrado Corazón, Granjas Banthí, Fundadores y Haciendas San Juan, así como en las colonias Indeco, Pedregoso y Cerro Gordo.

Polic\u00edas motorizados de San Juan del R\u00edo circulan en fila por una calle de terracer\u00eda entre veh\u00edculos particulares estacionados, durante un recorrido de vigilancia. Elementos motorizados de la SSPM recorren una zona residencial como parte de los patrullajes preventivos reportados por la corporación. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río

Los patrullajes cubrieron además la zona poniente del municipio, en el Barrio del Nuevo Espíritu Santo, Santa Matilde y Los Mejía.

La dependencia no detalló los motivos específicos de las faltas administrativas ni el estatus procesal de las dos personas puestas a disposición de la Fiscalía.

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