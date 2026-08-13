San Juan del Río, 13 de agosto de 2026.- Un hombre fue encontrado sin vida, al colgarse de una soga atada al cuello en la comunidad de La Valla, en el municipio de San Juan del Río.
El reporte llegó a las autoridades de seguridad pública y servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para verificar los hechos.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el hallazgo fue notificado de inmediato a la Fiscalía General del Estado.
Agentes del Ministerio Público se trasladaron a la comunidad acompañados de peritos en materia de criminalística para llevar a cabo las diligencias correspondientes, que incluyeron el traslado del cuerpo.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre las causas del deceso, las cuales serán determinadas durante el proceso de investigación. Fue identificado como Rolando Morales.
El hecho causó gran consternación entre la familia, los vecinos y amigos del ahora occiso, quien era ampliamente conocido en la comunidad.