Rolando Morales Gómez pierde la vida en La Valla, San Juan del Río

Peritos en criminalística se trasladaron al sitio para las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo.

Imagen ilustrativa relacionada con el hallazgo de un hombre sin vida en la comunidad de La Valla, San Juan del Río.

Autoridades investigan el fallecimiento de un hombre localizado sin vida en la comunidad de La Valla, en San Juan del Río. La Fiscalía determinará las causas del deceso.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de agosto de 2026.- Un hombre fue encontrado sin vida, al colgarse de una soga atada al cuello en la comunidad de La Valla, en el municipio de San Juan del Río.

El reporte llegó a las autoridades de seguridad pública y servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para verificar los hechos.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el hallazgo fue notificado de inmediato a la Fiscalía General del Estado.

Agentes del Ministerio Público se trasladaron a la comunidad acompañados de peritos en materia de criminalística para llevar a cabo las diligencias correspondientes, que incluyeron el traslado del cuerpo.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre las causas del deceso, las cuales serán determinadas durante el proceso de investigación. Fue identificado como Rolando Morales.

El hecho causó gran consternación entre la familia, los vecinos y amigos del ahora occiso, quien era ampliamente conocido en la comunidad.

sucesos seguridad la valla fiscalia

Reciente

Las diputadas Perla Patricia Flores Suárez y María Georgina Guzmán Álvarez muestran la iniciativa de Ley de Derechos de Personas con Autismo presentada ante la LXI Legislatura de Querétaro
Legislatura

Querétaro tendrá ley de derechos para personas con autismo y neurodivergencias

La iniciativa propone acceso a diagnóstico temprano, educación inclusiva, empleo, transporte y una Comisión Intersecretarial para coordinar políticas públicas en el estado.

Claudia Díaz Gayou durante una rueda de prensa en el Congreso de Querétaro sobre la reforma judicial.
Legislatura

Morena y PT acusan que nueva reforma judicial del Ejecutivo estatal traiciona el espíritu de la ley federal

Señalan que la propuesta del Ejecutivo permite designaciones por "dedazo" en el Órgano de Administración Judicial y corrige posiciones que la propia mayoría legislativa había rechazado semanas atrás.

Autoridades de la Secretaría de la Contraloría de Querétaro y titulares de despachos de auditoría externa durante la entrega de designaciones para la dictaminación de estados financieros 2026.
Querétaro

Querétaro designa 15 despachos para auditar estados financieros del Ejecutivo y 43 paraestatales

Las auditorías arrancan este mes y los dictámenes definitivos deberán entregarse en enero de 2027.

Autoridades y representantes de KIO Data Centers durante la entrega del distintivo Hecho en México en Querétaro.
Editorial

KIO Data Centers invertirá mil 300 mdd en Querétaro para ampliar campus QRO3

La empresa mexicana, que concentra cerca del 80 por ciento de los centros de datos del país en el estado, planea construir su complejo más grande con capacidad de 100 megawatts