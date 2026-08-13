Corregidora, 13 de agosto de 2026.- Un adulto mayor que fue reportado en situación de desorientación en la colonia Los Ángeles fue auxiliado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Corregidora, informó la corporación a través de su página de Facebook.
De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Unidad de Atención a Víctimas (UNEAVI) brindó acompañamiento y apoyo al hombre para salvaguardarlo mientras se verificaban sus datos. Tras las acciones de seguimiento, la corporación logró contactar a sus familiares en el municipio de Querétaro, quienes acudieron a recibirlo.
La SSPM Corregidora señaló que se compartieron recomendaciones a la familia para evitar que la situación se repita, y que el hombre fue entregado sano y salvo. El reporte no detalla la identidad del adulto mayor ni las causas de su desorientación.