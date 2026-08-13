Adulto mayor desorientado es auxiliado por Corregidora y reunido con su familia

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas ubicó y acompañó al hombre hasta contactar a sus familiares en el municipio de Querétaro.

Un policía de la SSPM Corregidora camina junto a un hombre adulto mayor y una mujer, tomados del brazo, frente a un edificio institucional durante la noche.

Personal de la SSPM Corregidora acompañó al adulto mayor hasta su reencuentro con familiares en el municipio de Querétaro.

SSPM Corregidora / Facebook
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 13 de agosto de 2026.- Un adulto mayor que fue reportado en situación de desorientación en la colonia Los Ángeles fue auxiliado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Corregidora, informó la corporación a través de su página de Facebook.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Unidad de Atención a Víctimas (UNEAVI) brindó acompañamiento y apoyo al hombre para salvaguardarlo mientras se verificaban sus datos. Tras las acciones de seguimiento, la corporación logró contactar a sus familiares en el municipio de Querétaro, quienes acudieron a recibirlo.

La SSPM Corregidora señaló que se compartieron recomendaciones a la familia para evitar que la situación se repita, y que el hombre fue entregado sano y salvo. El reporte no detalla la identidad del adulto mayor ni las causas de su desorientación.

seguridad sucesos adultos mayores

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