Con 160 solicitudes atendidas, el Programa Miércoles llega a Loma Linda en su edición 55

Nueve dependencias municipales participaron con mesas de atención, campaña visual, pintura de reductores y acciones de desarrollo social.

Roberto Cabrera Valencia encabeza encuentro con habitantes de Loma Linda durante el Programa Miércoles en San Juan del Río.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro con liderazgos de Loma Linda durante la edición 55 del Programa Miércoles.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de agosto de 2026.- Más de 160 solicitudes ciudadanas fueron atendidas en la comunidad de Loma Linda durante la edición número 55 del Programa Miércoles, jornada en la que el Gabinete Sanjuanense desplegó mesas de atención de nueve dependencias, ejecutó obras viales menores y realizó una campaña de salud visual.

La jornada incluyó participación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Finanzas y Seguridad Pública.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó 16 reductores de velocidad y colocó dos señaléticas preventivas a través de la Dirección de Obra Institucional. La misma dependencia, por medio de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, donó ropa y árboles en la comunidad.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario implementó acciones de medicina preventiva. Desarrollo Social registró a personas para adquisición de productos a bajo costo y puso en marcha un taller de uñas y otro para adultos mayores.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó un encuentro con liderazgos de Loma Linda en el que planteó la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno como eje del esquema de trabajo en las localidades del municipio.

Personal de salud prepara una dosis durante las acciones de medicina preventiva del Programa Mi\u00e9rcoles en Loma Linda.

Entre los servicios desplegados durante el Programa Miércoles se realizaron acciones de medicina preventiva para la población.
Personal realiza acciones de atenci\u00f3n preventiva a ganado en la comunidad de Loma Linda, San Juan del R\u00edo.

La jornada comunitaria incluyó acciones de atención en el sector agropecuario para habitantes de Loma Linda.
Personal municipal entrega productos a habitantes de Loma Linda durante el Programa Mi\u00e9rcoles en San Juan del R\u00edo.

Durante la jornada en Loma Linda se realizaron acciones de apoyo a habitantes y registro para la adquisición de productos a bajo costo.
Roberto Cabrera Valencia encabeza encuentro con habitantes de Loma Linda durante el Programa Mi\u00e9rcoles en San Juan del R\u00edo.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro con liderazgos de Loma Linda durante la edición 55 del Programa Miércoles.

loma linda gobierno roberto cabrera programas sociales

Reciente

Imagen ilustrativa relacionada con el hallazgo de un hombre sin vida en la comunidad de La Valla, San Juan del Río.
San Juan del Río

Rolando Morales Gómez pierde la vida en La Valla, San Juan del Río

Peritos en criminalística se trasladaron al sitio para las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo.

Dos bomberos de Protección Civil El Marqués, con equipo completo de protección, aplican agua con manguera sobre un foco de humo denso durante el control de un incendio de llantas en zona de vegetación en Santa Fe Libertadores.
Querétaro

Protección Civil sofoca incendio de llantas en Santa Fe Libertadores

La sección de Rescate realizó labores de sofocación y remoción para eliminar el riesgo derivado del humo contaminante.

Un policía de la SSPM Corregidora camina junto a un hombre adulto mayor y una mujer, tomados del brazo, frente a un edificio institucional durante la noche.
Corregidora

Adulto mayor desorientado es auxiliado por Corregidora y reunido con su familia

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas ubicó y acompañó al hombre hasta contactar a sus familiares en el municipio de Querétaro.

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río y una patrulla realizan un punto de revisión en una carretera al atardecer, con un tráiler de carga detenido junto a la unidad municipal.
San Juan del Río

Operativo en San Juan del Río deja 5 remitidos a Juzgado Cívico y 2 a Fiscalía

La corporación municipal, en coordinación con la Policía Estatal, cubrió comunidades, fraccionamientos y colonias del oriente y poniente del municipio.