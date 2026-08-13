San Juan del Río, 13 de agosto de 2026.- Más de 160 solicitudes ciudadanas fueron atendidas en la comunidad de Loma Linda durante la edición número 55 del Programa Miércoles, jornada en la que el Gabinete Sanjuanense desplegó mesas de atención de nueve dependencias, ejecutó obras viales menores y realizó una campaña de salud visual.
La jornada incluyó participación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Finanzas y Seguridad Pública.
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó 16 reductores de velocidad y colocó dos señaléticas preventivas a través de la Dirección de Obra Institucional. La misma dependencia, por medio de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, donó ropa y árboles en la comunidad.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario implementó acciones de medicina preventiva. Desarrollo Social registró a personas para adquisición de productos a bajo costo y puso en marcha un taller de uñas y otro para adultos mayores.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó un encuentro con liderazgos de Loma Linda en el que planteó la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno como eje del esquema de trabajo en las localidades del municipio.
Entre los servicios desplegados durante el Programa Miércoles se realizaron acciones de medicina preventiva para la población.
La jornada comunitaria incluyó acciones de atención en el sector agropecuario para habitantes de Loma Linda.
Durante la jornada en Loma Linda se realizaron acciones de apoyo a habitantes y registro para la adquisición de productos a bajo costo.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro con liderazgos de Loma Linda durante la edición 55 del Programa Miércoles.