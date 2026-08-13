San Juan del Río, 13 de agosto de 2026.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado flotando al interior de la presa Constitución 1857 de San Juan del Río, luego de que personal de la zona alertara a los servicios de emergencia a través de la línea 9-1-1.
Oficiales de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo. Conforme al protocolo, acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para el inicio de las diligencias correspondientes.
La Fiscalía tiene a su cargo la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. La dependencia no descarta que la persona haya sido arrastrada por el agua, que haya caído de manera accidental al embalse o que haya sido víctima de un hecho violento. La identidad de la persona no fue dada a conocer por las autoridades.
No es la primera ocasión en que la presa Constitución registra un hallazgo de este tipo. En septiembre de 2019 fue localizado el cuerpo de un hombre en el canal derivador de la misma infraestructura hidráulica. Un año antes, en agosto de 2024, la búsqueda de dos menores desaparecidos en el mismo embalse concluyó con el hallazgo de sus cuerpos.