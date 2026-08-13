Localizan cuerpo flotando en presa Constitución 1857 de San Juan del Río

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso para esclarecer si la persona fue arrastrada por el agua, cayó al embalse o fue víctima de un hecho violento.

Presa Constitución 1857 de San Juan del Río, donde fue localizado un cuerpo flotando el 12 de agosto de 2026

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias para determinar las circunstancias de la muerte en la presa Constitución 1857

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de agosto de 2026.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado flotando al interior de la presa Constitución 1857 de San Juan del Río, luego de que personal de la zona alertara a los servicios de emergencia a través de la línea 9-1-1.

Oficiales de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo. Conforme al protocolo, acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para el inicio de las diligencias correspondientes.

La Fiscalía tiene a su cargo la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. La dependencia no descarta que la persona haya sido arrastrada por el agua, que haya caído de manera accidental al embalse o que haya sido víctima de un hecho violento. La identidad de la persona no fue dada a conocer por las autoridades.

No es la primera ocasión en que la presa Constitución registra un hallazgo de este tipo. En septiembre de 2019 fue localizado el cuerpo de un hombre en el canal derivador de la misma infraestructura hidráulica. Un año antes, en agosto de 2024, la búsqueda de dos menores desaparecidos en el mismo embalse concluyó con el hallazgo de sus cuerpos.

seguridad sucesos fiscalia presas y bordos

Reciente

Un policía de la SSPM Corregidora camina junto a un hombre adulto mayor y una mujer, tomados del brazo, frente a un edificio institucional durante la noche.
Corregidora

Adulto mayor desorientado es auxiliado por Corregidora y reunido con su familia

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas ubicó y acompañó al hombre hasta contactar a sus familiares en el municipio de Querétaro.

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río y una patrulla realizan un punto de revisión en una carretera al atardecer, con un tráiler de carga detenido junto a la unidad municipal.
San Juan del Río

Operativo en San Juan del Río deja 5 remitidos a Juzgado Cívico y 2 a Fiscalía

La corporación municipal, en coordinación con la Policía Estatal, cubrió comunidades, fraccionamientos y colonias del oriente y poniente del municipio.

Explosión en restaurante de Roma Norte deja 13 elementos de emergencia lesionados
México

Explosión en restaurante de Roma Norte deja 13 elementos de emergencia lesionados

El incidente comenzó con un incendio en la cocina del establecimiento y obligó a evacuar preventivamente a alrededor de 80 personas

Ataque armado registrado en Tayoltita, municipio de San Dimas, Durango
Seguridad

Ataque armado en Tayoltita deja un muerto cerca de campamento militar

Hombres armados llegaron a la zona donde existe presencia militar; autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer el saldo y las circunstancias de la agresión.