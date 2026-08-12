Municipio de Querétaro dona 50 hectáreas al FIQMA para conservación ecológica

150 árboles nativos de la región fueron plantados en la preparatoria Bicentenario con participación de estudiantes.

Felifer Macías y estudiantes de la preparatoria Bicentenario plantan árboles nativos en jornada de reforestación como parte del Día Mundial de la Juventud en Querétaro.

La sesión de Cabildo del martes aprobó la donación de cerca de 50 hectáreas al FIQMA para conservación ecológica en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.- El Cabildo de Querétaro aprobó el martes la donación de cerca de 50 hectáreas al Fideicomiso para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), con el objetivo de fortalecer la protección ecológica en la capital queretana.

El anuncio lo hizo el presidente municipal Felifer Macías durante la jornada de reforestación en la preparatoria Bicentenario, donde más de 100 estudiantes plantaron 150 árboles nativos de la región.

Felifer Mac\u00edas y estudiantes de la preparatoria Bicentenario plantan \u00e1rboles nativos en jornada de reforestaci\u00f3n como parte del D\u00eda Mundial de la Juventud en Quer\u00e9taro. La sesión de Cabildo del martes aprobó la donación de cerca de 50 hectáreas al FIQMA para conservación ecológica en la capital queretana. rotativo.com.mx

Las especies sembradas —árboles de San Pedro, Algodón, Tecoma y Mezquite— provienen del vivero municipal Alfanfares. Su origen nativo facilita la adaptación al clima local, según la información del municipio.

Felifer Mac\u00edas y estudiantes de la preparatoria Bicentenario plantan \u00e1rboles nativos en jornada de reforestaci\u00f3n como parte del D\u00eda Mundial de la Juventud en Quer\u00e9taro. La sesión de Cabildo del martes aprobó la donación de cerca de 50 hectáreas al FIQMA para conservación ecológica en la capital queretana. rotativo.com.mx

El acto se inscribió en las actividades del Día Mundial de la Juventud. Macías estuvo acompañado por Anghellus Medina López, directora de la preparatoria Bicentenario, y Mauricio Parra Noguez, director de la Juventud.

"El futuro lo preservamos hoy cuidando nuestro medio ambiente", afirmó Macías durante el evento.

gobierno medio ambiente felifer macias cabildo

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