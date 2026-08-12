Querétaro, 12 de agosto de 2026.- El Cabildo de Querétaro aprobó el martes la donación de cerca de 50 hectáreas al Fideicomiso para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), con el objetivo de fortalecer la protección ecológica en la capital queretana.
El anuncio lo hizo el presidente municipal Felifer Macías durante la jornada de reforestación en la preparatoria Bicentenario, donde más de 100 estudiantes plantaron 150 árboles nativos de la región.
La sesión de Cabildo del martes aprobó la donación de cerca de 50 hectáreas al FIQMA para conservación ecológica en la capital queretana. rotativo.com.mx
Las especies sembradas —árboles de San Pedro, Algodón, Tecoma y Mezquite— provienen del vivero municipal Alfanfares. Su origen nativo facilita la adaptación al clima local, según la información del municipio.
La sesión de Cabildo del martes aprobó la donación de cerca de 50 hectáreas al FIQMA para conservación ecológica en la capital queretana. rotativo.com.mx
El acto se inscribió en las actividades del Día Mundial de la Juventud. Macías estuvo acompañado por Anghellus Medina López, directora de la preparatoria Bicentenario, y Mauricio Parra Noguez, director de la Juventud.
"El futuro lo preservamos hoy cuidando nuestro medio ambiente", afirmó Macías durante el evento.