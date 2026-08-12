San Juan del Río, 12 de agosto de 2026.- Elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y la policía municipal de San Juan del Río, llevaron a cabo una diligencia de carácter federal —al parecer un cateo— en un predio ubicado sobre la carretera San Juan del Río-Xilitla, en el entronque a San Pedro Ahuacatlán.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, las diligencias están relacionadas con investigaciones de la dependencia federal y tienen alcance de orden federal.
El operativo llamó la atención de automovilistas que transitaban por la zona, en parte por la movilización de corporaciones y en parte por tratarse de un negocio dedicado, al parecer, a la venta de plantas y árboles; un giro que generó especulación sobre la posible vinculación con delitos del fuero federal cometidos sin que la ciudadanía lo advirtiera.
En el procedimiento participaron elementos de los tres órdenes de gobierno. Las diligencias se realizaron en el predio sin que se reportara detención alguna.