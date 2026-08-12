FGR y Guardia Nacional catean predio en carretera San Juan del Río-Xilitla

La diligencia se realizó en un negocio al parecer dedicado a la venta de plantas, ubicado en el entronque a San Pedro Ahuacatlán.

Operativo de la FGR en predio sobre carretera San Juan del Río-Xilitla, entronque a San Pedro Ahuacatlán

La diligencia federal involucró elementos de la FGR, Guardia Nacional y policía municipal de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 12 de agosto de 2026.- Elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y la policía municipal de San Juan del Río, llevaron a cabo una diligencia de carácter federal —al parecer un cateo— en un predio ubicado sobre la carretera San Juan del Río-Xilitla, en el entronque a San Pedro Ahuacatlán.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, las diligencias están relacionadas con investigaciones de la dependencia federal y tienen alcance de orden federal.

El operativo llamó la atención de automovilistas que transitaban por la zona, en parte por la movilización de corporaciones y en parte por tratarse de un negocio dedicado, al parecer, a la venta de plantas y árboles; un giro que generó especulación sobre la posible vinculación con delitos del fuero federal cometidos sin que la ciudadanía lo advirtiera.

En el procedimiento participaron elementos de los tres órdenes de gobierno. Las diligencias se realizaron en el predio sin que se reportara detención alguna.

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