Querétaro, 12 de agosto de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este miércoles chubascos de entre 5 y 25 milímetros en el estado, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo que podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Las precipitaciones se enmarcan en un patrón de inestabilidad generado por el monzón mexicano, canales de baja presión en el interior del país y una vaguada en niveles medios de la atmósfera.
Las lluvias del lunes dejaron nueve reportes en la capital, entre ellos un rescate en avenida Pasteur y el cierre temporal de Corregidora Norte por 70 centímetros de tirante.
La Conagua advirtió que los vientos alcanzarán rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en la entidad. Por la tarde se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius para Querétaro, mientras el norte de México registrará condiciones de onda de calor con máximas de entre 40 y 45 grados en algunos estados.
El organismo exhortó a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de colores claros y evitar exposición prolongada al sol, con atención especial a la niñez y adultos mayores.
En el plano nacional, la situación más crítica del día se concentra en el Pacífico y el sureste: Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán recibirán lluvias intensas de 75 a 150 mm, con riesgo de deslaves y desbordamientos de ríos o arroyos. Querétaro se ubica en el rango de chubascos, un nivel inferior al de los estados más afectados.
Sobre el océano Atlántico, el SMN vigila una zona de baja presión con 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, localizada a más de 5 mil kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, sin afectación directa al territorio nacional en lo inmediato.
La Conagua ya había activado aviso por temporada de lluvias para el estado desde junio, con énfasis en el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
La Conagua recomienda consultar actualizaciones en smn.conagua.gob.mx y en la aplicación ConaguaClima, disponible para dispositivos móviles con pronóstico por municipio.