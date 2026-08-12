Chubascos de 5 a 25 mm y calor de hasta 35°C en Querétaro este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Lluvias y condiciones de cielo nublado previstas en Querétaro ante el pronóstico de chubascos del Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN pronosticó chubascos de 5 a 25 milímetros para Querétaro, acompañados de posibles descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este miércoles chubascos de entre 5 y 25 milímetros en el estado, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo que podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las precipitaciones se enmarcan en un patrón de inestabilidad generado por el monzón mexicano, canales de baja presión en el interior del país y una vaguada en niveles medios de la atmósfera.

Las lluvias del lunes dejaron nueve reportes en la capital, entre ellos un rescate en avenida Pasteur y el cierre temporal de Corregidora Norte por 70 centímetros de tirante.

La Conagua advirtió que los vientos alcanzarán rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en la entidad. Por la tarde se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius para Querétaro, mientras el norte de México registrará condiciones de onda de calor con máximas de entre 40 y 45 grados en algunos estados.

El organismo exhortó a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de colores claros y evitar exposición prolongada al sol, con atención especial a la niñez y adultos mayores.

En el plano nacional, la situación más crítica del día se concentra en el Pacífico y el sureste: Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán recibirán lluvias intensas de 75 a 150 mm, con riesgo de deslaves y desbordamientos de ríos o arroyos. Querétaro se ubica en el rango de chubascos, un nivel inferior al de los estados más afectados.

Sobre el océano Atlántico, el SMN vigila una zona de baja presión con 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, localizada a más de 5 mil kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, sin afectación directa al territorio nacional en lo inmediato.

La Conagua ya había activado aviso por temporada de lluvias para el estado desde junio, con énfasis en el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

La Conagua recomienda consultar actualizaciones en smn.conagua.gob.mx y en la aplicación ConaguaClima, disponible para dispositivos móviles con pronóstico por municipio.

clima lluvias seguridad calor

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