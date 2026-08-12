Apatzingán, Michoacán, 12 de agosto de 2026.-Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil aseguraron tres fusiles, mil 340 cartuchos útiles, 38 cargadores y equipo táctico durante labores preventivas en Apatzingán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Detalle del arsenal asegurado en Apatzingán, Michoacán rotativo.com.mx

De acuerdo con la dependencia, en el mismo operativo fueron localizadas una camioneta y una motocicleta con reporte de robo en la localidad de El Tesorero. El boletín no detalla las circunstancias del hallazgo del armamento ni si hubo personas detenidas o puestas a disposición de alguna autoridad ministerial.

Camioneta con reporte de robo recuperada en Apatzingán, Michoacán rotativo.com.mx

Apatzingán ha registrado en meses recientes episodios de tensión asociada al crimen organizado en la región, incluyendo bloqueos carreteros y actos vandálicos en la zona, contexto en el que se enmarcan los operativos permanentes que la Secretaría de Seguridad reporta mantener en la región de Tierra Caliente junto con autoridades federales. Rotativo

Motocicleta con reporte de robo recuperada en la localidad de El Tesorero, Apatzingán rotativo.com.mx

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no precisó si el armamento o los vehículos están vinculados a alguna persona o grupo delictivo identificado, ni informó sobre carpetas de investigación abiertas por el hallazgo.