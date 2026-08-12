Autoridades aseguran fusiles, cargadores y vehículos robados en Apatzingán

Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil localizaron también una camioneta y una motocicleta con reporte de robo en la localidad de El Tesorero.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil de espaldas frente a una lona institucional, con armamento, cargadores, cartuchos y equipo táctico exhibidos en el suelo

Armamento, cargadores y equipo táctico asegurados en Apatzingán, Michoacán

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 12, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Apatzingán, Michoacán, 12 de agosto de 2026.-Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil aseguraron tres fusiles, mil 340 cartuchos útiles, 38 cargadores y equipo táctico durante labores preventivas en Apatzingán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Tres fusiles de asalto y decenas de cargadores y cartuchos ordenados sobre una lona institucional Detalle del arsenal asegurado en Apatzingán, Michoacán rotativo.com.mx

De acuerdo con la dependencia, en el mismo operativo fueron localizadas una camioneta y una motocicleta con reporte de robo en la localidad de El Tesorero. El boletín no detalla las circunstancias del hallazgo del armamento ni si hubo personas detenidas o puestas a disposición de alguna autoridad ministerial.

Camioneta tipo Suburban blanca sobre una gr\u00faa, con elementos militares y de la Guardia Civil sosteniendo una lona con el mensaje "Plan Michoac\u00e1n por la Paz y Justicia" Camioneta con reporte de robo recuperada en Apatzingán, Michoacán rotativo.com.mx

Apatzingán ha registrado en meses recientes episodios de tensión asociada al crimen organizado en la región, incluyendo bloqueos carreteros y actos vandálicos en la zona, contexto en el que se enmarcan los operativos permanentes que la Secretaría de Seguridad reporta mantener en la región de Tierra Caliente junto con autoridades federales. Rotativo

Motocicleta color negro estacionada frente a dos elementos de seguridad que sostienen una lona institucional Motocicleta con reporte de robo recuperada en la localidad de El Tesorero, Apatzingán rotativo.com.mx

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no precisó si el armamento o los vehículos están vinculados a alguna persona o grupo delictivo identificado, ni informó sobre carpetas de investigación abiertas por el hallazgo.

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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