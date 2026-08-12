Fiscalía ejecuta 10 cateos simultáneos en tres municipios; 10 detenidos, armas y droga asegurados

Las diligencias derivaron de investigaciones por delitos contra la salud, lesiones dolosas y armas prohibidas; entre los detenidos hay tres adolescentes cuyos datos personales fueron resguardados

Elemento de la Policía de Investigación del Delito (PID) con casco táctico, visor y pasamontañas, fotografiado en penumbra durante el operativo Sinergia

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito revisa documentación durante una de las diligencias de cateo del operativo Sinergia en Querétaro

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.— La Fiscalía General del Estado ejecutó de manera simultánea 10 diligencias de cateo en los municipios de Querétaro, Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, en un despliegue que derivó de investigaciones por lesiones dolosas, daños, delitos contra la salud y otros hechos delictivos.

Como resultado del operativo fueron detenidas 10 personas: siete adultas y tres adolescentes. Las detenciones se produjeron tanto por el cumplimiento de mandamientos judiciales como por delitos detectados durante la ejecución de las diligencias. Los datos personales de los adolescentes fueron resguardados, de acuerdo con lo informado por la dependencia.

En diversas intervenciones vinculadas a delitos contra la salud, la Fiscalía aseguró bolsas con sustancias cristalinas, granuladas y en polvo, hierba seca y verde con características de narcótico, así como dos básculas digitales y dinero en efectivo. En municipios previos de la estrategia, operativos de escala similar habían arrojado resultados equiparables en aseguramiento de narcóticos.

Ficha oficial de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro con los retratos difuminados de las 10 personas detenidas en el operativo Sinergia, bajo los logotipos de las corporaciones participantes y el texto "Personas detenidas" Ficha difundida por la Fiscalía General de Querétaro con las 10 personas detenidas durante el operativo Sinergia en Querétaro, Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo. Los rostros aparecen difuminados por la propia autoridad, que además resguarda los datos de los tres adolescentes detenidos rotativo.com.mx

En Pedro Escobedo, una diligencia derivada de una investigación por armas prohibidas y lesiones dolosas resultó en la detención de una persona adulta y dos adolescentes. En ese inmueble se aseguraron armas de fabricación artesanal, cartuchos útiles y metanfetamina.

En otros puntos de intervención fueron asegurados un arma de fuego, diversas dosis de narcótico, cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares y documentación vinculada con las investigaciones. Los inmuebles, objetos y sustancias quedaron a disposición de la autoridad competente para su procesamiento pericial.

Elemento de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito (PID) con casco t\u00e1ctico, visor y pasamonta\u00f1as, fotografiado en penumbra durante el operativo Sinergia Elementos de la Policía de Investigación del Delito participan en las diligencias del operativo Sinergia en Querétaro rotativo.com.mx

Las intervenciones fueron encabezadas por personal ministerial, agentes de la Policía de Investigación del Delito y de Servicios Periciales, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano a través del Gabinete de Seguridad, así como de la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Pedro Escobedo y Querétaro.

Las 10 personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica conforme al debido proceso, en tanto la Fiscalía continúa con los actos de investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El operativo se suma a la cadencia sostenida de Sinergia en 2026, que ha concentrado despliegues en distintos municipios del estado.

seguridad criminalidad cateos fiscalia

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