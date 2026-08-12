Querétaro, 12 de agosto de 2026.— La Fiscalía General del Estado ejecutó de manera simultánea 10 diligencias de cateo en los municipios de Querétaro, Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, en un despliegue que derivó de investigaciones por lesiones dolosas, daños, delitos contra la salud y otros hechos delictivos.
Como resultado del operativo fueron detenidas 10 personas: siete adultas y tres adolescentes. Las detenciones se produjeron tanto por el cumplimiento de mandamientos judiciales como por delitos detectados durante la ejecución de las diligencias. Los datos personales de los adolescentes fueron resguardados, de acuerdo con lo informado por la dependencia.
En diversas intervenciones vinculadas a delitos contra la salud, la Fiscalía aseguró bolsas con sustancias cristalinas, granuladas y en polvo, hierba seca y verde con características de narcótico, así como dos básculas digitales y dinero en efectivo. En municipios previos de la estrategia, operativos de escala similar habían arrojado resultados equiparables en aseguramiento de narcóticos.
Ficha difundida por la Fiscalía General de Querétaro con las 10 personas detenidas durante el operativo Sinergia en Querétaro, Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo. Los rostros aparecen difuminados por la propia autoridad, que además resguarda los datos de los tres adolescentes detenidos rotativo.com.mx
En Pedro Escobedo, una diligencia derivada de una investigación por armas prohibidas y lesiones dolosas resultó en la detención de una persona adulta y dos adolescentes. En ese inmueble se aseguraron armas de fabricación artesanal, cartuchos útiles y metanfetamina.
En otros puntos de intervención fueron asegurados un arma de fuego, diversas dosis de narcótico, cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares y documentación vinculada con las investigaciones. Los inmuebles, objetos y sustancias quedaron a disposición de la autoridad competente para su procesamiento pericial.
Elementos de la Policía de Investigación del Delito participan en las diligencias del operativo Sinergia en Querétaro rotativo.com.mx
Las intervenciones fueron encabezadas por personal ministerial, agentes de la Policía de Investigación del Delito y de Servicios Periciales, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano a través del Gabinete de Seguridad, así como de la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Pedro Escobedo y Querétaro.
Las 10 personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica conforme al debido proceso, en tanto la Fiscalía continúa con los actos de investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El operativo se suma a la cadencia sostenida de Sinergia en 2026, que ha concentrado despliegues en distintos municipios del estado.