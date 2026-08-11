Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro aprobó, en sesión ordinaria de Cabildo, la donación al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) de un predio de poco más de 43.5 hectáreas, ubicado al norte del fraccionamiento El Nuevo Refugio y del Anillo Vial Fray Junípero Serra, en la Delegación Municipal Epigmenio González.
Integrantes del Ayuntamiento de Querétaro durante la sesión ordinaria en la que también se aprobó la creación de la Comisión de Bienestar Animal. rotativo.com.mx
El predio, con clave catastral 14 01 084 65 240 203, cuenta con vegetación y condiciones naturales que, según el municipio, favorecen la captación de agua, la retención del suelo, la reducción del riesgo de deslaves hacia zonas habitacionales cercanas y la captura de dióxido de carbono. Su valor catastral es de 76 millones 757 mil 553 pesos, de acuerdo con la información municipal.
Integrantes del Ayuntamiento de Querétaro durante la sesión ordinaria en la que también se aprobó la creación de la Comisión de Bienestar Animal. rotativo.com.mx
El Ayuntamiento señaló que la donación beneficiará de forma directa a 43 mil 127 personas y de manera indirecta a más de un millón de habitantes del municipio; el comunicado no detalló el criterio con el que se calculó esa cifra.
El municipio indicó que la donación da continuidad al compromiso del presidente municipal, Felifer Macías, y de los integrantes del Ayuntamiento, de donar un terreno en cada sesión de Cabildo para conservación ambiental.
Integrantes del Ayuntamiento de Querétaro votan durante la sesión de Cabildo en la que se autorizó la donación de 43.5 hectáreas para conservación. rotativo.com.mx
En la misma sesión, el Cabildo aprobó la creación de la Comisión de Bienestar Animal del Honorable Ayuntamiento de Querétaro 2024-2027.
Asimismo, los regidores autorizaron la asignación de uso de suelo y la modificación a la normatividad por zonificación para un predio urbano con clave catastral 14 01 001 19 023 004, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. El comunicado no detalló el uso de suelo asignado ni la superficie de este predio.