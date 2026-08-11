Ayuntamiento de Querétaro aprueba donación de 43 hectáreas para conservación ambiental

En la misma sesión, los regidores crearon la Comisión de Bienestar Animal y autorizaron cambios de uso de suelo en Josefa Vergara.

Integrantes del Ayuntamiento de Querétaro levantan la mano durante votación en Cabildo

El presidente municipal participa en la sesión ordinaria de Cabildo en la que fue aprobada la donación del predio al FIQMA.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro aprobó, en sesión ordinaria de Cabildo, la donación al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) de un predio de poco más de 43.5 hectáreas, ubicado al norte del fraccionamiento El Nuevo Refugio y del Anillo Vial Fray Junípero Serra, en la Delegación Municipal Epigmenio González.

Integrantes del Ayuntamiento de Quer\u00e9taro levantan la mano durante votaci\u00f3n en Cabildo Integrantes del Ayuntamiento de Querétaro durante la sesión ordinaria en la que también se aprobó la creación de la Comisión de Bienestar Animal. rotativo.com.mx

El predio, con clave catastral 14 01 084 65 240 203, cuenta con vegetación y condiciones naturales que, según el municipio, favorecen la captación de agua, la retención del suelo, la reducción del riesgo de deslaves hacia zonas habitacionales cercanas y la captura de dióxido de carbono. Su valor catastral es de 76 millones 757 mil 553 pesos, de acuerdo con la información municipal.

Integrantes del Ayuntamiento de Quer\u00e9taro levantan la mano durante votaci\u00f3n en Cabildo Integrantes del Ayuntamiento de Querétaro durante la sesión ordinaria en la que también se aprobó la creación de la Comisión de Bienestar Animal. rotativo.com.mx

El Ayuntamiento señaló que la donación beneficiará de forma directa a 43 mil 127 personas y de manera indirecta a más de un millón de habitantes del municipio; el comunicado no detalló el criterio con el que se calculó esa cifra.

El municipio indicó que la donación da continuidad al compromiso del presidente municipal, Felifer Macías, y de los integrantes del Ayuntamiento, de donar un terreno en cada sesión de Cabildo para conservación ambiental.

Integrantes del Ayuntamiento de Quer\u00e9taro levantan la mano durante votaci\u00f3n en Cabildo Integrantes del Ayuntamiento de Querétaro votan durante la sesión de Cabildo en la que se autorizó la donación de 43.5 hectáreas para conservación. rotativo.com.mx

En la misma sesión, el Cabildo aprobó la creación de la Comisión de Bienestar Animal del Honorable Ayuntamiento de Querétaro 2024-2027.

Asimismo, los regidores autorizaron la asignación de uso de suelo y la modificación a la normatividad por zonificación para un predio urbano con clave catastral 14 01 001 19 023 004, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández. El comunicado no detalló el uso de suelo asignado ni la superficie de este predio.

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