Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Del 26 de agosto al 4 de septiembre, Querétaro será sede del Congreso Internacional "Santa Rosa de Viterbo: Culto y Devoción", un encuentro académico y comunitario que reunirá a especialistas de México e Italia en torno a la historia, el culto y las expresiones de devoción de la santa patrona del Barrio de Santa Rosa, informó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.
El programa contempla seis paneles académicos y actividades abiertas al público de manera gratuita, entre ellas talleres, gastronomía, música, expresiones artísticas y el tradicional Gallo por las calles del Barrio de Santa Rosa.
Las sedes principales serán el Templo de Santa Rosa de Viterbo, el Museo de Arte Sacro y el Centro de las Artes de Querétaro, inmueble que ocupa lo que fue el Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo, edificio histórico que comenzó a funcionar como monasterio en el siglo XVIII.
López Birlain destacó que la participación del Centro de Estudios de Santa Rosa da Viterbo, con sede en Italia, permite estudiar la tradición desde distintas perspectivas y colocar en diálogo investigaciones de ambos países.
Desde ese país, el secretario General del organismo, Filippo Sedda, y la investigadora queretana Elizabeth Tavarez Moreno coincidieron en que el congreso es una oportunidad para conocer los trabajos académicos existentes sobre Santa Rosa y fortalecer el vínculo histórico entre Querétaro y la comunidad italiana de Viterbo.
En el mismo espacio del Centro de las Artes funciona el Museo de Sitio del Real Colegio Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, donde se conservan objetos, fotografías y documentos de la historia del Colegio y de quienes lo habitaron, recordó Nicte-Há Rico Sosa, coordinadora de Patrimonio Inmaterial y Fiestas Comunitarias de la Secretaría de Cultura.
El congreso cerrará el 4 de septiembre con un conversatorio, la participación de la Banda de Música del Estado de Querétaro y una misa solemne seguida de verbena popular en las inmediaciones del templo, según informó Gloria García Alcocer, directora del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro.
El programa completo puede consultarse en las redes sociales de la SECULT y de las instituciones participantes.