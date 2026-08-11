El PAE beneficia a 850 familias de San Juan del Río con apoyos para sus negocios

El programa estatal ha atendido a pequeños comerciantes, locatarios y taxistas del municipio durante 2025 y lo que va de 2026.

Beneficiaria del PAE recibe su certificado durante la entrega en San Juan del Río, Querétaro, agosto de 2026

El PAE ha beneficiado a 850 familias sanjuanenses entre 2025 y 2026, entre pequeños comerciantes, locatarios y taxistas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de agosto de 2026.- El Programa de Apoyo a la Economía Familiar (PAE) ha beneficiado a 850 familias de San Juan del Río entre 2025 y lo que va de 2026, según informó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) durante la entrega de certificados realizada en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río.

Entre los beneficiarios se encuentran pequeños comerciantes, locatarios y taxistas del municipio, de acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia estatal.

Entrega de certificados del Programa de Apoyo a la Econom\u00eda Familiar en el Instituto Tecnol\u00f3gico de San Juan del R\u00edo, agosto de 2026 La SEDESU entregó certificados a beneficiarios del PAE en coordinación con el municipio de San Juan del Río. rotativo.com.mx

El titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, señaló que el programa brinda herramientas y apoyos para que los pequeños empresarios puedan incrementar su productividad y consolidar sus actividades. Indicó que el trabajo coordinado con el municipio busca generar oportunidades para que las familias mejoren sus ingresos.

Entrega de certificados del Programa de Apoyo a la Econom\u00eda Familiar en el Instituto Tecnol\u00f3gico de San Juan del R\u00edo, agosto de 2026 La SEDESU entregó certificados a beneficiarios del PAE en coordinación con el municipio de San Juan del Río. rotativo.com.mx

El alcalde Roberto Cabrera Valencia reconoció la importancia de los productos y servicios que generan los beneficiarios para la economía estatal, y destacó que la vinculación entre pequeños negocios permite fortalecer sus capacidades y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Entrega de certificados del Programa de Apoyo a la Econom\u00eda Familiar en el Instituto Tecnol\u00f3gico de San Juan del R\u00edo, agosto de 2026 El evento se realizó en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río con la presencia de beneficiarios y autoridades estatales y municipales. rotativo.com.mx

La directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado, Tania Ruiz Castro, sostuvo que cada certificado representa el reconocimiento al esfuerzo de los sanjuanenses para sacar adelante a sus familias y contribuye a impulsar la economía local.

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