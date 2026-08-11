San Juan del Río, 11 de agosto de 2026.- El Programa de Apoyo a la Economía Familiar (PAE) ha beneficiado a 850 familias de San Juan del Río entre 2025 y lo que va de 2026, según informó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) durante la entrega de certificados realizada en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río.
Entre los beneficiarios se encuentran pequeños comerciantes, locatarios y taxistas del municipio, de acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia estatal.
La SEDESU entregó certificados a beneficiarios del PAE en coordinación con el municipio de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, señaló que el programa brinda herramientas y apoyos para que los pequeños empresarios puedan incrementar su productividad y consolidar sus actividades. Indicó que el trabajo coordinado con el municipio busca generar oportunidades para que las familias mejoren sus ingresos.
La SEDESU entregó certificados a beneficiarios del PAE en coordinación con el municipio de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El alcalde Roberto Cabrera Valencia reconoció la importancia de los productos y servicios que generan los beneficiarios para la economía estatal, y destacó que la vinculación entre pequeños negocios permite fortalecer sus capacidades y generar nuevas oportunidades de crecimiento.
El evento se realizó en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río con la presencia de beneficiarios y autoridades estatales y municipales. rotativo.com.mx
La directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado, Tania Ruiz Castro, sostuvo que cada certificado representa el reconocimiento al esfuerzo de los sanjuanenses para sacar adelante a sus familias y contribuye a impulsar la economía local.