Detienen en Ezequiel Montes a hombre requerido por homicidio en Oaxaca

La Policía de Investigación del Delito ubicó al hombre en la colonia La Bola tras una solicitud de colaboración de la Fiscalía de Oaxaca.

Gráfico institucional de la Fiscalía General del Estado de Querétaro que muestra a un hombre con el rostro difuminado bajo la leyenda "Detenido", junto a logotipos de Fiscalía Querétaro, FGEO y Policía de Investigación del Delito.

Fredy "N" fue detenido en la colonia La Bola, Ezequiel Montes, por una orden de aprehensión emitida en Oaxaca.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Un hombre identificado como Fredy "N" fue detenido en la colonia La Bola, municipio de Ezequiel Montes, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades judiciales de Oaxaca, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ).

La captura se realizó a partir de una solicitud de colaboración enviada por la Fiscalía de Oaxaca, donde Fredy "N" es señalado por su probable intervención en los delitos de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro realizó labores de inteligencia y vigilancia que permitieron ubicar al hombre en la colonia mencionada. Una vez localizado, los elementos le notificaron la existencia de la orden judicial vigente y los derechos que le asisten como persona detenida, previo a los trámites para ponerlo a disposición de la autoridad requirente en Oaxaca.

La FGEQ enmarcó la acción dentro de la estrategia "Sinergia", que —según la dependencia— mantiene colaboración permanente con fiscalías de otras entidades para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Fredy "N" se presume inocente mientras un juez no determine lo contrario, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado la fecha de los hechos que motivan la orden de aprehensión ni la etapa procesal en la que se encuentra la causa en Oaxaca.

seguridad criminalidad sucesos homicidio oaxaca

Reciente

Integrantes del Ayuntamiento de Querétaro levantan la mano durante votación en Cabildo
Querétaro

Ayuntamiento de Querétaro aprueba donación de 43 hectáreas para conservación ambiental

En la misma sesión, los regidores crearon la Comisión de Bienestar Animal y autorizaron cambios de uso de suelo en Josefa Vergara.

Deportista queretana muestra las medallas obtenidas durante una competencia nacional.
Querétaro

Querétaro queda en quinto lugar nacional y suma 310 medallas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La delegación incluyó a 820 atletas y registró primeras medallas en fútbol, voleibol y ciclismo de montaña.

Vista aérea de las obras ferroviarias y los carriles de contraflujo sobre el bulevar Bernardo Quintana en Querétaro.
Editorial

Carriles de contraflujo en Bernardo Quintana reducen 30% el flujo Norte-Sur en su primer día

El sentido Sur-Norte sumó 30 mil 100 vehículos, un 20 por ciento más que el lunes previo, mientras el Norte-Sur bajó a 32 mil 300 con una reducción equivalente al 30 por ciento.

Presentación del Congreso Internacional Santa Rosa de Viterbo en Querétaro; funcionarios y organizadores sostienen el programa del evento frente a una pantalla de videoconferencia con participantes de Italia.
Querétaro

Querétaro recibe congreso internacional sobre Santa Rosa de Viterbo del 26 de agosto al 4 de septiembre

El encuentro reunirá a especialistas de México e Italia en seis paneles académicos y actividades gratuitas en el Barrio de Santa Rosa, incluido el tradicional Gallo.