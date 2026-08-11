Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Un hombre identificado como Fredy "N" fue detenido en la colonia La Bola, municipio de Ezequiel Montes, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades judiciales de Oaxaca, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ).
La captura se realizó a partir de una solicitud de colaboración enviada por la Fiscalía de Oaxaca, donde Fredy "N" es señalado por su probable intervención en los delitos de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.
Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro realizó labores de inteligencia y vigilancia que permitieron ubicar al hombre en la colonia mencionada. Una vez localizado, los elementos le notificaron la existencia de la orden judicial vigente y los derechos que le asisten como persona detenida, previo a los trámites para ponerlo a disposición de la autoridad requirente en Oaxaca.
La FGEQ enmarcó la acción dentro de la estrategia "Sinergia", que —según la dependencia— mantiene colaboración permanente con fiscalías de otras entidades para el cumplimiento de mandamientos judiciales.
Fredy "N" se presume inocente mientras un juez no determine lo contrario, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado la fecha de los hechos que motivan la orden de aprehensión ni la etapa procesal en la que se encuentra la causa en Oaxaca.