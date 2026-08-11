EU no ha enviado documentación para extraditar a Rocha Moya; Sheinbaum dice que la licencia es decisión del gobernador

La mandataria descartó además que su gobierno haya instruido al gobernador con licencia de Sinaloa a mantenerse alejado del cargo mientras avanza el proceso.

Presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia matutina, agosto 2026, Palacio Nacional

Sheinbaum confirmó que Washington no ha enviado los documentos del caso Rocha Moya requeridos para la detención con fines de extradición

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 11, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado a México documentación alguna relacionada con una eventual solicitud de detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La declaración fue hecha durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, en respuesta a preguntas de la prensa.

Sheinbaum informó que la permanencia de Rocha Moya fuera de la gubernatura de Sinaloa responde a una determinación personal del propio mandatario con licencia, y no a una instrucción del Gobierno Federal.

"No han enviado la información de detención urgente para extradición, no han enviado ningún informe", señaló la mandataria al ser interrogada sobre si Washington había remitido los elementos pendientes relacionados con el proceso.

Al ser cuestionada sobre por qué Rocha Moya no ha retomado sus funciones pese a la ausencia de documentación estadounidense, Sheinbaum remarcó que la continuidad de la licencia obedece a una decisión del propio gobernador.

Recordó que Rocha Moya expresó en el momento de separarse del cargo que prefería mantenerse alejado para no poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa mientras continuara el proceso.

En otro asunto abordado durante la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó haber tenido contacto con integrantes de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en relación con el caso de huachicol fiscal vinculado a los hermanos Farias.

"Es absurdo, esa afirmación está fuera de la realidad. Nunca he mantenido ninguna conversación con las personas referidas", declaró el funcionario.

La mandataria también abordó la reanudación de exportaciones de aguacate michoacano hacia Estados Unidos, interrumpidas el pasado miércoles 6 de agosto luego de que inspectores del Departamento de Agricultura de ese país (USDA) recibieran amenazas en Michoacán.

Sheinbaum indicó que el gobierno de EU ya había tomado esa decisión en otras dos ocasiones anteriores y que esta fue la tercera vez que ocurrió; señaló además que en menos de 48 horas se restableció la actividad en al menos 45 empacadoras.

La expectativa del gobierno federal es que el resto pueda reanudar operaciones durante la presente semana.

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