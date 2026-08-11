Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Dos horas a temperatura ambiente son suficientes para que bacterias y otros microorganismos presentes en carnes, aves, pescados, mariscos, lácteos y huevos encuentren condiciones para multiplicarse.
La Secretaría de Salud del estado de Querétaro convocó a la población y a quienes preparan alimentos a reforzar las medidas de conservación por frío para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.
La dependencia pide refrigerar o congelar los perecederos tan pronto como lleguen a casa. El refrigerador debe estar a 4 °C o menos; el congelador, a -18 °C. Ambas temperaturas deben verificarse con un termómetro para refrigerador.
Carnes, aves y pescados crudos van en recipientes cerrados en los compartimentos inferiores del refrigerador. El argumento es directo: sus jugos pueden caer sobre otros alimentos y contaminarlos.
La misma lógica aplica a utensilios y superficies: todo lo que tuvo contacto con crudos debe lavarse antes de usarse con alimentos cocidos o listos para comer.
El refrigerador también necesita limpieza periódica con agua y jabón y atención inmediata a los derrames. Sobrecargarlo dificulta la circulación del aire frío, lo que compromete la temperatura en el interior.
Para las etiquetas, la SESA recuerda que un alimento con olor, color o aspecto fuera de lo habitual debe desecharse.
Ante un corte de energía, la instrucción es no abrir las puertas del refrigerador ni del congelador. Un refrigerador cerrado puede mantener la cadena de frío por cerca de cuatro horas.
Pasado ese tiempo, o ante cualquier duda sobre la seguridad de un alimento, la recomendación es desecharlo.
La secretaría subrayó que la refrigeración no sustituye el lavado de manos, la limpieza de superficies ni la cocción adecuada.
La cadena de cuidados inicia en la compra y continúa durante el traslado, el almacenamiento, la preparación y el consumo, como parte de las medidas preventivas que la SESA impulsa entre la población del estado.