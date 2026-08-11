Refrigerar perecederos a menos de 4 °C, clave para evitar enfermedades por bacterias: SESA

La Secretaría de Salud convoca a revisar las temperaturas del refrigerador y a separar crudos de cocidos como barrera central contra las infecciones transmitidas por alimentos.

Alimentos perecederos almacenados en refrigeración para conservar la cadena de frío y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

La Secretaría de Salud de Querétaro recomienda mantener el refrigerador a 4 °C o menos y el congelador a -18 °C para conservar de forma segura los alimentos perecederos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de agosto de 2026.- Dos horas a temperatura ambiente son suficientes para que bacterias y otros microorganismos presentes en carnes, aves, pescados, mariscos, lácteos y huevos encuentren condiciones para multiplicarse.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro convocó a la población y a quienes preparan alimentos a reforzar las medidas de conservación por frío para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

La dependencia pide refrigerar o congelar los perecederos tan pronto como lleguen a casa. El refrigerador debe estar a 4 °C o menos; el congelador, a -18 °C. Ambas temperaturas deben verificarse con un termómetro para refrigerador.

Carnes, aves y pescados crudos van en recipientes cerrados en los compartimentos inferiores del refrigerador. El argumento es directo: sus jugos pueden caer sobre otros alimentos y contaminarlos.

La misma lógica aplica a utensilios y superficies: todo lo que tuvo contacto con crudos debe lavarse antes de usarse con alimentos cocidos o listos para comer.

El refrigerador también necesita limpieza periódica con agua y jabón y atención inmediata a los derrames. Sobrecargarlo dificulta la circulación del aire frío, lo que compromete la temperatura en el interior.

Para las etiquetas, la SESA recuerda que un alimento con olor, color o aspecto fuera de lo habitual debe desecharse.

Ante un corte de energía, la instrucción es no abrir las puertas del refrigerador ni del congelador. Un refrigerador cerrado puede mantener la cadena de frío por cerca de cuatro horas.

Pasado ese tiempo, o ante cualquier duda sobre la seguridad de un alimento, la recomendación es desecharlo.

La secretaría subrayó que la refrigeración no sustituye el lavado de manos, la limpieza de superficies ni la cocción adecuada.

La cadena de cuidados inicia en la compra y continúa durante el traslado, el almacenamiento, la preparación y el consumo, como parte de las medidas preventivas que la SESA impulsa entre la población del estado.

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