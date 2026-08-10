El IMSS concentra 60% de las donaciones de órganos en México y busca reducir lista de espera pediátrica

137 enfermeros ya concluyeron el primer diplomado especializado en trasplante de células hematopoyéticas; 57 más iniciaron actividades el 3 de agosto.

Integrantes del presidium de la Primera Reunión Nacional de Donación y Trasplantes del IMSS durante la inauguración del encuentro en el CMN Siglo XXI, Ciudad de México, agosto de 2026.

Coordinadores hospitalarios, especialistas en trasplantes y autoridades sanitarias del IMSS definieron estrategias conjuntas para ampliar los programas de donación de riñón, hígado, córnea, pulmón, corazón y células troncales hematopoyéticas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 10, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 10 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra más del 60% de las donaciones de órganos en México y trabaja de manera coordinada dentro y fuera de la institución para reducir la lista de espera de trasplante, con prioridad en pacientes pediátricos.

Así lo informó la encargada de la División de Donación y Trasplantes del IMSS, la doctora Nubia Denisse Avilez Pacheco, durante la Primera Reunión Nacional de Donación y Trasplantes, celebrada los días 6 y 7 de agosto en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, en la Ciudad de México.

El encuentro reunió a coordinadores hospitalarios de donación, especialistas en trasplantes y autoridades sanitarias del IMSS provenientes de las 35 representaciones del Seguro Social en el país y de 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), con el propósito de intercambiar experiencias y definir estrategias conjuntas para impulsar los programas de donación y trasplante de riñón, hígado, córnea, pulmón, corazón y células troncales hematopoyéticas.

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, señaló que el director general del Instituto, Zoé Robledo, promueve acciones para incrementar el acceso a los trasplantes y consolidarlos como una alternativa terapéutica más accesible para quienes requieren una nueva oportunidad de vida.

En materia de formación especializada, la coordinadora de Enfermería del IMSS, maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, informó que la institución puso en marcha el primer Diplomado de Enfermería en Trasplante de Células Hematopoyéticas, desarrollado en conjunto por la Coordinación de Enfermería y la Coordinación de Oncología, Donación y Trasplantes, encabezada por el doctor Enrique López Aguilar.

De acuerdo con Zepeda Arias, 137 profesionales de enfermería ya concluyeron esa formación especializada, mientras que 57 más iniciaron actividades académicas el pasado 3 de agosto, provenientes de hospitales y unidades médicas de distintas entidades del país.

El titular de la Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes, doctor Enrique López Aguilar, destacó que las donaciones y trasplantes se informan en tiempo real a la Dirección de Prestaciones Médicas y subrayó el trabajo coordinado con instituciones externas para reducir los tiempos de espera, en particular en el segmento pediátrico.

La directora general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), doctora Rosa Erro Aboytia, señaló que el IMSS realiza el mayor número de donaciones y trasplantes a nivel nacional y destacó la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones del sector salud.

A su vez, el director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud, doctor Emanuel Fernández Sánchez, calificó el encuentro como un espacio de actualización y fortalecimiento de vínculos entre unidades médicas.

El IMSS también cuenta con cobertura de donación de órganos desde Querétaro: el Hospital General Regional No. 1 del Instituto en la entidad registró la octava procuración multiorgánica del año en diciembre de 2024, con extracción de hígado, córneas y ambos riñones destinados a distintas UMAE del país.

Asimismo, el Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Nuevo León realizó el año pasado su trasplante de corazón número 99, un procedimiento en el que la coordinación temprana entre unidades resultó determinante para el resultado exitoso.

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