Corea del Sur, 10 de agosto de 2026.— Jeongyeon, integrante del grupo de K-pop TWICE, anunció este lunes su salida de JYP Entertainment tras once años bajo esa compañía y firmó con Varo Entertainment, la misma agencia que representa a su hermana mayor, la actriz Gong Seung-yeon.

El anuncio lo hizo la artista, de 29 años, mediante una carta escrita a mano que publicó en su cuenta de Instagram. "JYP ha sido mi segundo hogar desde mi adolescencia", señaló en el texto, en el que reconoció que dejar ese entorno le generó temor. "Al principio, dejar un lugar que me resultaba tan familiar me daba miedo, pero logré encontrar el valor gracias a mis compañeras y a ONCE", escribió, en referencia al fandom oficial del grupo.

La carta incluyó un mensaje directo a sus seguidores sobre el futuro de la agrupación: TWICE, indicó, seguirá siendo el centro de su vida profesional. Estar frente a la fanaticada como integrante del grupo, declaró, "siempre será mi máxima prioridad", independientemente de la nueva etapa que comienza.

Jeongyeon también anunció que, en su carrera como actriz, usará el nombre artístico Yu Jeongyeon. Precisó que se preparará para ambos frentes —su trayectoria en el grupo y sus nuevos proyectos actorales— con igual dedicación.

Varo Entertainment presentó de inmediato a la cantante como su nueva artista. La agencia declaró que se siente "profundamente identificada" con su autenticidad y expresó su disposición a apoyarla de forma incondicional, tanto en sus actividades grupales como en su proyección individual como actriz.

TWICE debutó el 20 de octubre de 2015 bajo JYP Entertainment y está integrado por nueve miembros: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu. El grupo es considerado uno de los conjuntos femeninos de mayor impacto en la historia del K-pop.