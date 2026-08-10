Querétaro, 10 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro invita a su población derechohabiente y a la población en general a acudir a cualquiera de sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) para recibir orientación personalizada sobre métodos anticonceptivos y elegir, con acompañamiento del personal de salud, el que mejor corresponda a sus condiciones y expectativas reproductivas.
El servicio no se restringe a derechohabientes: incluye expresamente a jóvenes y adolescentes, con el propósito de promover el uso correcto de anticonceptivos y contribuir a una vida sexual informada y responsable.
La titular del Módulo de Planificación Familiar de la UMF No. 13, Liliana Orozco Vega, explicó que la planificación familiar es un derecho que permite a cada persona decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, así como acceder a información, consejería y métodos seguros y eficaces.
El personal de salud —señaló Orozco Vega— adapta la asesoría a las necesidades, expectativas reproductivas y condiciones de salud de cada paciente, y proporciona también información para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados.
Entre los métodos disponibles se encuentran preservativos masculino y femenino, anticoncepción hormonal inyectable mensual o trimestral, parche anticonceptivo, implante subdérmico de tres o cinco años, dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, pastillas anticonceptivas y vasectomía sin bisturí. El IMSS en Querétaro ya ha realizado jornadas de vasectomía sin bisturí como parte de sus acciones de planificación familiar.
Quienes deseen acceder al servicio pueden acudir al consultorio de Planificación Familiar de su unidad médica o directamente a la UMF No. 13, ubicada en Paseo 5 de Febrero No. 102. El horario de atención es lunes y viernes de 8:00 a 14:00 horas; martes, miércoles y jueves de 8:00 a 20:00 horas.
El instituto también cuenta con servicios de orientación en salud sexual y planificación familiar dentro de sus módulos PrevenIMSS, disponibles durante todo el año en las 18 unidades del estado.