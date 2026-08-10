IMSS en Querétaro ofrece orientación y métodos anticonceptivos en UMF a toda la población

La UMF No. 13 atiende en Paseo 5 de Febrero y ofrece desde preservativos hasta vasectomía sin bisturí, con asesoría personalizada del personal de salud.

Folletos del IMSS sobre métodos anticonceptivos como DIU-LNG, parche e implante, y preservativos sobre una mesa en la UMF Querétaro.

El IMSS en Querétaro ofrece métodos anticonceptivos que van desde preservativos hasta vasectomía sin bisturí, con asesoría personalizada en sus UMF.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro invita a su población derechohabiente y a la población en general a acudir a cualquiera de sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) para recibir orientación personalizada sobre métodos anticonceptivos y elegir, con acompañamiento del personal de salud, el que mejor corresponda a sus condiciones y expectativas reproductivas.

El servicio no se restringe a derechohabientes: incluye expresamente a jóvenes y adolescentes, con el propósito de promover el uso correcto de anticonceptivos y contribuir a una vida sexual informada y responsable.

La titular del Módulo de Planificación Familiar de la UMF No. 13, Liliana Orozco Vega, explicó que la planificación familiar es un derecho que permite a cada persona decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, así como acceder a información, consejería y métodos seguros y eficaces.

El personal de salud —señaló Orozco Vega— adapta la asesoría a las necesidades, expectativas reproductivas y condiciones de salud de cada paciente, y proporciona también información para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados.

Entre los métodos disponibles se encuentran preservativos masculino y femenino, anticoncepción hormonal inyectable mensual o trimestral, parche anticonceptivo, implante subdérmico de tres o cinco años, dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, pastillas anticonceptivas y vasectomía sin bisturí. El IMSS en Querétaro ya ha realizado jornadas de vasectomía sin bisturí como parte de sus acciones de planificación familiar.

Quienes deseen acceder al servicio pueden acudir al consultorio de Planificación Familiar de su unidad médica o directamente a la UMF No. 13, ubicada en Paseo 5 de Febrero No. 102. El horario de atención es lunes y viernes de 8:00 a 14:00 horas; martes, miércoles y jueves de 8:00 a 20:00 horas.

El instituto también cuenta con servicios de orientación en salud sexual y planificación familiar dentro de sus módulos PrevenIMSS, disponibles durante todo el año en las 18 unidades del estado.

salud gobierno imss educacion sexual

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