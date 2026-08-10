Conagua inicia obras de agua potable y drenaje en Villa Progreso, Ezequiel Montes

La Comisión Nacional del Agua y el municipio de Ezequiel Montes rehabilitan la red de agua potable y el drenaje sanitario en la calle J. González Ortega con una inversión conjunta de 3 millones 600 mil pesos.

Funcionarios y pobladores de Villa Progreso durante el acto de inicio de obras de rehabilitación hídrica en la calle J. González Ortega, Ezequiel Montes, Querétaro

La inversión combinada para las dos obras en Villa Progreso suma 3 millones 600 mil pesos bajo el esquema 40-60 del Proagua 2026

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 10 de agosto de 2026.- MLa Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el municipio de Ezequiel Montes, dio inicio a las obras de rehabilitación de la red de agua potable y del drenaje sanitario en la calle J. González Ortega, en la localidad de Villa Progreso, en el marco del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2026.

La rehabilitación de la red de agua potable implicará una inversión de 800 mil pesos —320 mil de origen federal y 480 mil de aportación municipal—, con lo que se atenderá directamente a 190 habitantes.

En forma paralela, inició la rehabilitación del drenaje sanitario en la misma vialidad, con una inversión de 2 millones 800 mil pesos: 1 millón 120 mil pesos federales y 1 millón 680 mil pesos del ayuntamiento. Esta obra también beneficiará a 190 habitantes de la comunidad.

Retroexcavadora con martillo hidr\u00e1ulico en calle empedrada de Villa Progreso al inicio de la rehabilitaci\u00f3n del drenaje sanitario del Proagua 2026 La rehabilitación del drenaje sanitario en calle J. González Ortega implica una inversión de 2 millones 800 mil pesos rotativo.com.mx

En conjunto, las dos intervenciones suman una inversión de 3 millones 600 mil pesos bajo el esquema 40-60 que distribuye Proagua entre federación y municipios.

Villa Progreso es una localidad con rezago histórico en servicios básicos. En 2017, durante la modernización de la carretera estatal que conecta a Ezequiel Montes con esa comunidad, el entonces gobernador del estado anunció el diseño de un proyecto para dotar de agua potable a Villa Progreso. Las obras que ahora inicia Conagua representan el avance concreto de esa infraestructura hídrica.

Letrero oficial del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2026 frente a la calle J. Gonz\u00e1lez Ortega en Villa Progreso, Ezequiel Montes El letrero oficial del Proagua 2026 registra los datos de las dos obras en Villa Progreso: agua potable y rehabilitación de drenaje sanitario rotativo.com.mx

El Proagua 2026 ya opera en otros municipios del estado. A través de ese mismo programa, San Juan del Río ejecutó durante este ejercicio fiscal una inversión de 10 millones de pesos para resolver un déficit de drenaje de 20 años en la colonia Insurgentes.

En abril de 2026, la diputada Sully Mauricio Sixtos presidió en Ezequiel Montes la cuarta mesa de trabajo para armonizar la Ley General de Aguas en Querétaro, con participación de Conagua, Sader, CFE y Segob, como parte del proceso legislativo hídrico estatal.

ezequiel montes gobierno conagua infraestructura

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