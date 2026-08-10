Ezequiel Montes, 10 de agosto de 2026.- MLa Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el municipio de Ezequiel Montes, dio inicio a las obras de rehabilitación de la red de agua potable y del drenaje sanitario en la calle J. González Ortega, en la localidad de Villa Progreso, en el marco del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2026.
La rehabilitación de la red de agua potable implicará una inversión de 800 mil pesos —320 mil de origen federal y 480 mil de aportación municipal—, con lo que se atenderá directamente a 190 habitantes.
En forma paralela, inició la rehabilitación del drenaje sanitario en la misma vialidad, con una inversión de 2 millones 800 mil pesos: 1 millón 120 mil pesos federales y 1 millón 680 mil pesos del ayuntamiento. Esta obra también beneficiará a 190 habitantes de la comunidad.
La rehabilitación del drenaje sanitario en calle J. González Ortega implica una inversión de 2 millones 800 mil pesos rotativo.com.mx
En conjunto, las dos intervenciones suman una inversión de 3 millones 600 mil pesos bajo el esquema 40-60 que distribuye Proagua entre federación y municipios.
Villa Progreso es una localidad con rezago histórico en servicios básicos. En 2017, durante la modernización de la carretera estatal que conecta a Ezequiel Montes con esa comunidad, el entonces gobernador del estado anunció el diseño de un proyecto para dotar de agua potable a Villa Progreso. Las obras que ahora inicia Conagua representan el avance concreto de esa infraestructura hídrica.
El letrero oficial del Proagua 2026 registra los datos de las dos obras en Villa Progreso: agua potable y rehabilitación de drenaje sanitario rotativo.com.mx
El Proagua 2026 ya opera en otros municipios del estado. A través de ese mismo programa, San Juan del Río ejecutó durante este ejercicio fiscal una inversión de 10 millones de pesos para resolver un déficit de drenaje de 20 años en la colonia Insurgentes.
En abril de 2026, la diputada Sully Mauricio Sixtos presidió en Ezequiel Montes la cuarta mesa de trabajo para armonizar la Ley General de Aguas en Querétaro, con participación de Conagua, Sader, CFE y Segob, como parte del proceso legislativo hídrico estatal.