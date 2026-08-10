Volcadura de tractocamión sobre camioneta deja un muerto en la autopista Guadalajara-Colima, en Tuxpan

El acompañante, de 25 años y originario de Guasave, Sinaloa, resultó con lesiones leves tras el percance en la autopista Guadalajara-Colima.

Tractocamión volcado sobre una camioneta pickup en el kilómetro 112 de la autopista Guadalajara-Colima, en Tuxpan, Jalisco.

Un tractocamión volcó sobre una camioneta pickup en la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Tuxpan; el conductor de la camioneta murió y su acompañante resultó con lesiones leves.

Protección Civil Jalisco
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Tuxpan, Jalisco, 10 de agosto de 2026.- Un tractocamión se volcó sobre una camioneta pickup este lunes en el kilómetro 112 de la autopista Guadalajara-Colima, en el municipio de Tuxpan, informó Protección Civil Jalisco.

El chofer de la camioneta murió prensado dentro del vehículo. Su acompañante, un hombre de 25 años con domicilio en Guasave, Sinaloa, resultó con lesiones abrasivas en las piernas y se reporta en estado leve, de acuerdo con el reporte de la dependencia.

Personal de la Comandancia Regional Ciudad Guzmán de Protección Civil Jalisco acudió al lugar y atiende la emergencia en coordinación con elementos de Protección Civil Tuxpan y Cruz Roja.

Al momento se mantiene el cierre a la circulación en el sentido hacia Guadalajara, según confirmó la dependencia.

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