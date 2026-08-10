Tuxpan, Jalisco, 10 de agosto de 2026.- Un tractocamión se volcó sobre una camioneta pickup este lunes en el kilómetro 112 de la autopista Guadalajara-Colima, en el municipio de Tuxpan, informó Protección Civil Jalisco.
El chofer de la camioneta murió prensado dentro del vehículo. Su acompañante, un hombre de 25 años con domicilio en Guasave, Sinaloa, resultó con lesiones abrasivas en las piernas y se reporta en estado leve, de acuerdo con el reporte de la dependencia.
Personal de la Comandancia Regional Ciudad Guzmán de Protección Civil Jalisco acudió al lugar y atiende la emergencia en coordinación con elementos de Protección Civil Tuxpan y Cruz Roja.
Al momento se mantiene el cierre a la circulación en el sentido hacia Guadalajara, según confirmó la dependencia.