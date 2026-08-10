Querétaro, 10 de agosto de 2026.- El secretario de Gobierno del Estado, Erick Gudiño, demandó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que avance en la construcción de la rampa de frenado en la autopista México-Querétaro, luego de que en el último mes se registraron dos accidentes en esa zona por la ausencia de esa infraestructura de seguridad vial.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la obra no ha podido concretarse porque los predios donde se instalaría la rampa pertenecen a particulares, situación que corresponde resolver a la dependencia federal. Gudiño señaló que la SICT debe actuar con mayor celeridad, pues la demanda no proviene únicamente del gobierno estatal, sino de la ciudadanía, los comercios y quienes transitan cotidianamente por ese corredor.
El secretario de Gobierno indicó también que en esa zona no existen señalamientos suficientes ni operativos carrusel de la Guardia Nacional que contribuyan a reducir el riesgo mientras la rampa permanece sin construirse. Subrayó que se trata de una exigencia legítima que las autoridades federales deben atender de forma urgente.
En el mismo contexto, Gudiño abordó la situación de las obras sobre la autopista México-Querétaro, a cargo de la empresa Vanobra y coordinadas por la SICT. Precisó que la dependencia se había comprometido a concluir la reparación de 15 socavones antes del 30 de agosto; sin embargo, a la fecha esos trabajos siguen inconclusos.
Agregó que el gobierno estatal tuvo una reunión con los responsables de la obra y les entregó un documento con el diagnóstico de los problemas, incluyendo el reconocimiento por parte de los propios funcionarios federales de que la obra original estuvo mal ejecutada.
La SICT no emitió postura al respecto al cierre de esta edición.
La autopista México-Querétaro acumula más de mil 388 accidentes y 183 muertes desde que comenzaron las obras de rehabilitación en 2020, según datos de la propia SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte documentados por este medio.
El proyecto de rampa de frenado en la Cuesta China —con una inversión estimada de entre 30 y 160 millones de pesos, según distintas etapas del proceso— ha sido una exigencia reiterada desde 2025, con avances en el proyecto ejecutivo pero sin fecha de inicio de obra confirmada.