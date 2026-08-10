Gudiño exige a la SICT construir la rampa de frenado en la autopista México-Querétaro ante dos accidentes

El secretario de Gobierno señaló que la obra corresponde a la Federación, que los predios donde se instalaría son de particulares y que en el último mes se registraron dos percances por la falta de la infraestructura.

Erick Gudiño, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, ofrece declaraciones a medios sobre la rampa de frenado pendiente en la autopista México-Querétaro.

La SICT se comprometió a concluir la reparación de 15 socavones en la autopista México-Querétaro antes del 30 de agosto, plazo que venció sin que los trabajos estuvieran terminados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de agosto de 2026.- El secretario de Gobierno del Estado, Erick Gudiño, demandó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que avance en la construcción de la rampa de frenado en la autopista México-Querétaro, luego de que en el último mes se registraron dos accidentes en esa zona por la ausencia de esa infraestructura de seguridad vial.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la obra no ha podido concretarse porque los predios donde se instalaría la rampa pertenecen a particulares, situación que corresponde resolver a la dependencia federal. Gudiño señaló que la SICT debe actuar con mayor celeridad, pues la demanda no proviene únicamente del gobierno estatal, sino de la ciudadanía, los comercios y quienes transitan cotidianamente por ese corredor.

El secretario de Gobierno indicó también que en esa zona no existen señalamientos suficientes ni operativos carrusel de la Guardia Nacional que contribuyan a reducir el riesgo mientras la rampa permanece sin construirse. Subrayó que se trata de una exigencia legítima que las autoridades federales deben atender de forma urgente.

En el mismo contexto, Gudiño abordó la situación de las obras sobre la autopista México-Querétaro, a cargo de la empresa Vanobra y coordinadas por la SICT. Precisó que la dependencia se había comprometido a concluir la reparación de 15 socavones antes del 30 de agosto; sin embargo, a la fecha esos trabajos siguen inconclusos.

Agregó que el gobierno estatal tuvo una reunión con los responsables de la obra y les entregó un documento con el diagnóstico de los problemas, incluyendo el reconocimiento por parte de los propios funcionarios federales de que la obra original estuvo mal ejecutada.

La SICT no emitió postura al respecto al cierre de esta edición.

La autopista México-Querétaro acumula más de mil 388 accidentes y 183 muertes desde que comenzaron las obras de rehabilitación en 2020, según datos de la propia SICT, la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte documentados por este medio.

El proyecto de rampa de frenado en la Cuesta China —con una inversión estimada de entre 30 y 160 millones de pesos, según distintas etapas del proceso— ha sido una exigencia reiterada desde 2025, con avances en el proyecto ejecutivo pero sin fecha de inicio de obra confirmada.

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