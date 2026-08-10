Querétaro, 10 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a dos personas y aseguró dos tractocamiones y una caja seca con alteraciones en sus medios de identificación, durante seis cateos realizados en el municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.
La corporación informó que una de las personas detenidas fue asegurada por el delito de clandestinaje, durante un cateo realizado en la colonia La Trinidad, donde también se incautaron bebidas alcohólicas y dinero en efectivo.
La segunda persona fue detenida por posesión de un arma de fuego. En el mismo operativo se aseguró un vehículo con reporte de robo y con alteraciones en sus medios de identificación.
Personal ministerial y policial participó en seis cateos que dejaron dos personas detenidas y el aseguramiento de vehículos e indicios relacionados con distintas carpetas de investigación. rotativo.com.mx
Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito y de Servicios Periciales de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Estatal, el Gabinete de Seguridad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
Entre los indicios asegurados, la dependencia reportó un DVR, dinero en efectivo y documentación diversa, además de otros elementos que, según el comunicado, están relacionados con las carpetas de investigación en curso, sin que la Fiscalía detallara su naturaleza.
Durante las diligencias fueron asegurados dos tractocamiones y una caja seca con alteraciones en sus medios de identificación, además de otros indicios. rotativo.com.mx
La estrategia Sinergia por Querétaro ha sostenido un ritmo constante de cateos simultáneos durante 2026: en operativos previos en colonias de la capital queretana la corporación ha reportado aseguramientos de narcóticos, armas y vehículos alterados, además de detenciones vinculadas a delitos contra la salud.
Las dos personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica. Se presumen inocentes mientras no exista una resolución judicial firme en su contra.