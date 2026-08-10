Detienen a dos personas y aseguran tractocamiones alterados en Querétaro

La Fiscalía realizó seis cateos en el municipio de Querétaro y aseguró dos tractocamiones, una caja seca, dinero en efectivo y documentación diversa.

Fiscalía de Querétaro reporta la detención de dos personas durante seis cateos realizados como parte del operativo Sinergia por Querétaro.

Dos personas fueron detenidas durante seis diligencias de cateo ejecutadas en el municipio de Querétaro; una por presunto clandestinaje y otra por posesión de un arma de fuego, informó la Fiscalía estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a dos personas y aseguró dos tractocamiones y una caja seca con alteraciones en sus medios de identificación, durante seis cateos realizados en el municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

La corporación informó que una de las personas detenidas fue asegurada por el delito de clandestinaje, durante un cateo realizado en la colonia La Trinidad, donde también se incautaron bebidas alcohólicas y dinero en efectivo.

La segunda persona fue detenida por posesión de un arma de fuego. En el mismo operativo se aseguró un vehículo con reporte de robo y con alteraciones en sus medios de identificación.

Agentes del operativo Sinergia realizan diligencias entre tractocamiones durante cateos en el municipio de Quer\u00e9taro. Personal ministerial y policial participó en seis cateos que dejaron dos personas detenidas y el aseguramiento de vehículos e indicios relacionados con distintas carpetas de investigación. rotativo.com.mx

Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito y de Servicios Periciales de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Estatal, el Gabinete de Seguridad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Entre los indicios asegurados, la dependencia reportó un DVR, dinero en efectivo y documentación diversa, además de otros elementos que, según el comunicado, están relacionados con las carpetas de investigación en curso, sin que la Fiscalía detallara su naturaleza.

Elementos de seguridad inspeccionan tractocamiones durante un operativo de la Fiscal\u00eda General del Estado de Quer\u00e9taro. Durante las diligencias fueron asegurados dos tractocamiones y una caja seca con alteraciones en sus medios de identificación, además de otros indicios. rotativo.com.mx

La estrategia Sinergia por Querétaro ha sostenido un ritmo constante de cateos simultáneos durante 2026: en operativos previos en colonias de la capital queretana la corporación ha reportado aseguramientos de narcóticos, armas y vehículos alterados, además de detenciones vinculadas a delitos contra la salud.

Las dos personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica. Se presumen inocentes mientras no exista una resolución judicial firme en su contra.

seguridad sucesos criminalidad fiscalía

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