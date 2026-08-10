Sheinbaum anuncia regulación de plataformas digitales para proteger a menores en el ciclo escolar

El secretario Mario Delgado señaló que los docentes enfrentan el reto de mantener la atención en el aula frente a la inmediatez digital y el cyberbullying.

Presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia matutina donde anunció la propuesta de regulación de plataformas digitales para menores en el ciclo escolar 2026

Sheinbaum convocó a maestros, padres y estudiantes a sumarse al debate sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en el aprendizaje y la salud mental de niñas y niños.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 10, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 10 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la propuesta de regulación de plataformas digitales y redes sociales para niñas, niños y adolescentes se presentará durante el siguiente ciclo escolar, con el objetivo de que los estudiantes comprendan el impacto del uso excesivo de pantallas en su aprendizaje y comportamiento.

Durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo", Sheinbaum subrayó que el debate no puede limitarse al ámbito presidencial ni al de la Secretaría de Educación Pública, sino que debe involucrar a docentes, padres de familia y a los propios estudiantes.

"No se trata solo de prohibir (...) sino de que también, las niñas y los niños sepan cuál es el impacto que eso puede tener en su desarrollo por más pequeños que sean, por eso es indispensable seguir hablando de estos temas", señaló la mandataria.

Como parte de las acciones inmediatas, informó que los lunes los maestros de tercer año de secundaria y de Educación Media Superior hablarán con sus alumnos sobre el ABC de las emociones, particularmente para atender el impacto del uso de plataformas digitales en la salud mental.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, identificó los retos que la tecnología impone a los docentes: sostener la atención del grupo, enseñar frente a la inmediatez digital, gestionar conflictos derivados de las redes —como el cyberbullying— e integrar las herramientas digitales con sentido pedagógico.

Delgado anunció que se fortalecerán las habilidades de lectoescritura para contrarrestar el uso excesivo de pantallas mediante el fomento a la concentración y la lectura.

La pedagoga Yareni Annalie Domínguez Delgado, doctora por la UNAM, explicó que la inmediatez digital ha trasladado a los estudiantes de un pensamiento crítico —en el que se procesa, cuestiona y evalúa la información— hacia una hiperatención que responde a múltiples estímulos simultáneos.

Propuso orientar la respuesta educativa en tres ejes: recuperar la atención y la reflexión profunda, formar una ciudadanía crítica, y transformar el aula en un espacio de apoyo mutuo donde el cuidado humano prevalezca sobre la métrica de datos.

Por su parte, la maestra Sandra Ortega Rivero, con cerca de 30 años de servicio en educación primaria, reconoció que el uso excesivo de pantallas ha deteriorado el descanso, la concentración, el desempeño escolar y la convivencia familiar.

Sin embargo, distinguió que las pantallas pueden ser una herramienta útil cuando refuerzan contenidos escolares, se emplean con propósito didáctico y cuentan con acompañamiento docente.

Ortega Rivero planteó que la respuesta requiere responsabilidad compartida: acompañar a niñas y niños para que desarrollen un uso crítico y equilibrado; dotar a los docentes de formación y respaldo institucional; y generar acuerdos colaborativos entre escuela y familias.

El debate federal sobre redes sociales y menores se activa cuando Querétaro lleva más de un año con la Ley Kuri vigente, que restringe el acceso de menores a plataformas digitales y cuyo modelo el gobernador Mauricio Kuri ha propuesto replicar a nivel federal.

El propio origen de esa regulación estatal fue narrado por Kuri en julio pasado, cuando reveló que la Ley Kuri surgió en una noche en Viena al advertir su propia dificultad para dejar de revisar Instagram.

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