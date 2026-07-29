La Ley Kuri nació en una gira por Viena, revela el gobernador de Querétaro

El mandatario afirmó que el bullying ha disminuido entre los jóvenes desde la aplicación de la norma, aunque no precisó cifras.

El gobernador Mauricio Kuri habla con micrófono en mano junto a dos funcionarias durante la conferencia del programa Protegemos a las Infancias de Riesgos Digitales, en Querétaro.

Mauricio Kuri relató que la Ley Kuri nació hace dos años durante una gira en Viena.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- La Ley Kuri, que regula el uso de celulares y redes sociales en las escuelas de Querétaro, nació hace dos años en una habitación de hotel en Viena, cuando el gobernador Mauricio Kuri González advirtió que él mismo no podía dejar de revisar Instagram, relató el mandatario durante la conferencia del programa Protegemos a las Infancias de Riesgos Digitales.

Kuri contó que durante aquella gira de promoción de inversiones pasaba la noche revisando la red social: de cien comentarios buenos en una publicación, uno negativo lo dejaba frustrado y seguía desplazándose.

En esa misma plataforma encontró una entrevista sobre un libro acerca de recuperar la mente, que dijo compró y comenzó a leer esa noche, y que le hizo dimensionar la adicción que generan las redes sociales.

Después, dijo, leyó un segundo libro sobre la ansiedad en las nuevas generaciones, que documenta cambios de conducta en los jóvenes a partir de 2010, con menos amigos presenciales y evasión de la realidad a través de las pantallas.

El gobernador sostuvo que los menores tienen en el teléfono acceso permanente a contenidos pornográficos y que se trata de una adicción difícil de detectar para los padres de familia. Puso como ejemplo el daño que puede causar a una niña de 12 años un comentario sobre su aspecto físico que no puede retirar de las redes.

El mandatario agradeció al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, el reconocimiento a Querétaro como el primer estado en discutir el uso de celulares en escuelas y redes sociales.

Detalló que el gobierno federal ha realizado tres foros sobre el tema y prevé más en la sede de la SEP en la Ciudad de México, Baja California y Jalisco, a los que acuden delegaciones queretanas a exponer la experiencia local.

Pidió que la regulación federal avance sin importar el nombre que reciba, por el bien de los menores.

Kuri afirmó que el bullying ha bajado de forma importante entre los jóvenes desde la aplicación de la norma, porque antes el acoso se quedaba en la escuela y con las redes acompañaba al menor todo el tiempo; sin embargo, no precisó el porcentaje y ofreció presentar la cifra posteriormente, en línea con los resultados de la norma que el gobierno estatal ha reportado.

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