Querétaro, 29 de julio de 2026.- La Ley Kuri, que regula el uso de celulares y redes sociales en las escuelas de Querétaro, nació hace dos años en una habitación de hotel en Viena, cuando el gobernador Mauricio Kuri González advirtió que él mismo no podía dejar de revisar Instagram, relató el mandatario durante la conferencia del programa Protegemos a las Infancias de Riesgos Digitales.
Kuri contó que durante aquella gira de promoción de inversiones pasaba la noche revisando la red social: de cien comentarios buenos en una publicación, uno negativo lo dejaba frustrado y seguía desplazándose.
En esa misma plataforma encontró una entrevista sobre un libro acerca de recuperar la mente, que dijo compró y comenzó a leer esa noche, y que le hizo dimensionar la adicción que generan las redes sociales.
Después, dijo, leyó un segundo libro sobre la ansiedad en las nuevas generaciones, que documenta cambios de conducta en los jóvenes a partir de 2010, con menos amigos presenciales y evasión de la realidad a través de las pantallas.
El gobernador sostuvo que los menores tienen en el teléfono acceso permanente a contenidos pornográficos y que se trata de una adicción difícil de detectar para los padres de familia. Puso como ejemplo el daño que puede causar a una niña de 12 años un comentario sobre su aspecto físico que no puede retirar de las redes.
El mandatario agradeció al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, el reconocimiento a Querétaro como el primer estado en discutir el uso de celulares en escuelas y redes sociales.
Detalló que el gobierno federal ha realizado tres foros sobre el tema y prevé más en la sede de la SEP en la Ciudad de México, Baja California y Jalisco, a los que acuden delegaciones queretanas a exponer la experiencia local.
Pidió que la regulación federal avance sin importar el nombre que reciba, por el bien de los menores.
Kuri afirmó que el bullying ha bajado de forma importante entre los jóvenes desde la aplicación de la norma, porque antes el acoso se quedaba en la escuela y con las redes acompañaba al menor todo el tiempo; sin embargo, no precisó el porcentaje y ofreció presentar la cifra posteriormente, en línea con los resultados de la norma que el gobierno estatal ha reportado.