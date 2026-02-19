Querétaro, 19 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González exhortó a padres de familia queretanos a solicitar a diputados federales y senadores que voten a favor de la ley que busca regular el uso de celulares en escuelas a nivel nacional.
El mandatario aseguró que la restricción aplicada en Querétaro ya muestra resultados positivos en concentración, rendimiento académico e interacción entre maestros y alumnos.
El llamado se suma a un exhorto previo que Kuri González difundió a través de un video en sus redes sociales, donde pidió a la comunidad escolar sumarse a la presión ciudadana para que la ley de celulares en escuelas avance en el Congreso federal.
Según el gobernador, la iniciativa busca "cuidar a nuestros hijos" mediante una regulación que ya ha dado resultados en planteles queretanos.
"Les pido a los padres que nos ayuden para que también les pidan a los diputados federales y senadores que voten a favor de esta ley", señaló Kuri González durante una plática con una comunidad escolar.
El mandatario precisó que las gestiones para impulsar la aprobación de la legislación incluyen acercamientos con el Senado y con el Ejecutivo federal.
Indicó que se trabaja con legisladores de distintas bancadas para lograr una ley que sea funcional y proteja a los menores.
En Querétaro, la restricción al uso de celulares en aulas ha generado mejoras observables, de acuerdo con el gobernador: mayor concentración durante las clases, un incremento en los resultados académicos y una relación más fluida entre docentes y estudiantes.
No obstante, Kuri González no proporcionó cifras específicas ni estudios formales que respalden las mejoras reportadas.