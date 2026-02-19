Kuri pide a padres apoyar ley de celulares en escuelas de Querétaro

Gobernador reporta mejoras en concentración y rendimiento académico tras restricciones en Querétaro.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 19 de febrero de 2026. —El gobernador Mauricio Kuri González exhortó a padres de familia queretanos a solicitar a diputados federales y senadores que voten a favor de la ley que busca regular el uso de celulares en escuelas a nivel nacional.

El mandatario aseguró que la restricción aplicada en Querétaro ya muestra resultados positivos en concentración, rendimiento académico e interacción entre maestros y alumnos.

El llamado se suma a un exhorto previo que Kuri González difundió a través de un video en sus redes sociales, donde pidió a la comunidad escolar sumarse a la presión ciudadana para que la ley de celulares en escuelas avance en el Congreso federal.

Según el gobernador, la iniciativa busca "cuidar a nuestros hijos" mediante una regulación que ya ha dado resultados en planteles queretanos.

"Les pido a los padres que nos ayuden para que también les pidan a los diputados federales y senadores que voten a favor de esta ley", señaló Kuri González durante una plática con una comunidad escolar.

El mandatario precisó que las gestiones para impulsar la aprobación de la legislación incluyen acercamientos con el Senado y con el Ejecutivo federal.

Indicó que se trabaja con legisladores de distintas bancadas para lograr una ley que sea funcional y proteja a los menores.

En Querétaro, la restricción al uso de celulares en aulas ha generado mejoras observables, de acuerdo con el gobernador: mayor concentración durante las clases, un incremento en los resultados académicos y una relación más fluida entre docentes y estudiantes.

No obstante, Kuri González no proporcionó cifras específicas ni estudios formales que respalden las mejoras reportadas.

