México, 19 de febrero de 2026. —El senador queretano Agustín Dorantes Lámbarri presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de protección y educación digital para menores de edad que busca regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a redes sociales mediante la corresponsabilidad de familias, plataformas y autoridades.
La propuesta complementa la Ley Kuri, presentada hace un año, y plantea que menores de 16 años requieran consentimiento parental para utilizar estas plataformas.
En México, más de 80 por ciento de menores usan internet y cerca de dos terceras partes acceden a redes sociales, según cifras citadas por el legislador durante su intervención.
Uno de cada cinco ha enfrentado alguna experiencia de riesgo en línea, como acoso o contacto con desconocidos. La Ley Kuri fue presentada hace un año, pero aún no ha sido aprobada por el pleno.
Durante la sesión de este miércoles, Dorantes Lámbarri explicó que la iniciativa no prohíbe el uso de redes sociales ni censura contenidos, sino que fortalece el marco de protección bajo el principio constitucional del interés superior de la niñez.
"La tecnología no es el enemigo, la indiferencia sí lo es", señaló el legislador panista.
La propuesta define jurídicamente qué son las redes sociales digitales y mantiene el derecho de acceso universal a las tecnologías, pero incorpora el concepto de "uso seguro". También establece la obligación del Estado de promover la educación digital como eje de la estrategia de protección a menores.
Corresponsabilidad de familias, plataformas y gobierno en protección digital de menores
En materia de corresponsabilidad, la iniciativa asigna responsabilidades a tres actores. Las familias deberán otorgar consentimiento parental para que menores de 16 años accedan a redes sociales.
Las plataformas digitales estarán obligadas a reforzar sus políticas de privacidad para menores de edad e implementar filtros efectivos contra contenidos inadecuados; en caso de incumplimiento, enfrentarían sanciones.
El senador por Querétaro recordó que la presidenta de la República ha señalado que las restricciones no son la vía, sino el acompañamiento.
Al respecto, Dorantes indicó que su propuesta coincide con esa visión, pues reconoce que "educar no excluye de proteger" ni sustituye la responsabilidad compartida entre padres, plataformas y gobierno federal.
"La educación digital es indispensable, pero necesita reglas claras", sostuvo el legislador, quien subrayó que el interés superior de la niñez es un mandato constitucional que no puede quedar sujeto únicamente a la voluntad de los padres de familia. La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictamen.