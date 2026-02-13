Senador Dorante propone reforma constitucional para regular inteligencia artificial en México

México, 13 de febrero de 2026. —Una reforma constitucional para que la Federación asuma la responsabilidad de regular la inteligencia artificial en México está a punto de ser aprobada en el Senado.

El senador panista Agustín Dorante Lámbarri, legislador por Querétaro, informó que la propuesta contempla además una ley general que proteja a los usuarios sin limitar el desarrollo de la industria tecnológica.

Actualmente, ninguna legislación mexicana menciona la inteligencia artificial, a pesar de que países de todo el mundo ya discuten marcos regulatorios para esta tecnología. Dorante Lámbarri señaló que la propuesta se trabaja en coordinación con Meta y otras plataformas digitales para garantizar que no sea limitativa ni debilite el crecimiento del sector.

El senador precisó que la estrategia legislativa tiene dos vías: primero, la reforma constitucional —que considera será más rápida—, donde se establece que la facultad y la responsabilidad recaigan en la Federación. Segundo, una ley general que proteja el uso de datos personales y regule la inteligencia artificial de manera integral.

Entre los riesgos que busca atender la legislación, Dorante Lámbarri mencionó la protección de datos, el uso indebido de información, la generación de imágenes íntimas sin consentimiento mediante inteligencia artificial y la manipulación de personas a través de estas herramientas.

"Hoy en ninguna legislación se menciona la inteligencia artificial, cuando es una de las industrias más importantes del mundo", sostuvo el legislador queretano, quien enfatizó que la ley general tomará más tiempo debido a su complejidad e innovación.

La iniciativa busca un equilibrio entre impulsar el desarrollo tecnológico y proteger a los ciudadanos de los riesgos emergentes asociados a la inteligencia artificial, en un contexto global donde esta industria transforma sectores productivos de manera acelerada.

