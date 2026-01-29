Querétaro, 29 de enero de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro arrancó la etapa escolar de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 con la participación de 41 mil 806 estudiantes de sexto grado provenientes de mil 339 escuelas públicas, privadas e indígenas.

El concurso busca valorar la preparación académica y el desempeño de alumnos que concluyen su educación primaria, seleccionando a los estudiantes con mejores resultados de cada institución.

La Olimpiada del Conocimiento Infantil en Querétaro representa una tradición educativa que reconoce tanto el esfuerzo estudiantil como el trabajo de familias y personal docente.

Desde sus ediciones anteriores, el concurso ha otorgado becas escolares a los ganadores estatales, quienes reciben apoyo económico durante los tres años de educación secundaria. Esta iniciativa forma parte de las estrategias de la USEBEQ para impulsar la excelencia académica en el nivel básico.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que el concurso representa un reconocimiento al trabajo permanente de las familias y del personal docente, quienes acompañan día a día a los alumnos en su proceso formativo. Además, enfatizó que la Olimpiada promueve valores como la perseverancia, la responsabilidad y el compromiso con el aprendizaje.

"La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un espacio que reconoce el esfuerzo y la disciplina de nuestras niñas y niños, pero también es un mensaje de confianza en su futuro. Queremos que cada estudiante sepa que su dedicación abre puertas y que el estado de Querétaro los acompaña en este camino académico", expresó Quintanar Mejía.

En esta primera etapa, los estudiantes de sexto grado presentaron evaluaciones en sus respectivas escuelas, de donde se seleccionaron a los alumnos con los mejores resultados de cada institución educativa. La evaluación abarcó las principales áreas del conocimiento establecidas en el plan de estudios de educación primaria, incluyendo matemáticas, español, ciencias naturales y formación cívica.

Próximas etapas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en Querétaro

La segunda etapa, denominada Zona, se realizará durante el mes de marzo, donde competirán los estudiantes seleccionados de cada escuela en sus respectivas zonas escolares. Esta fase reducirá el número de participantes para la etapa final.

La etapa Estatal se llevará a cabo en mayo, cuando se darán a conocer a los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026. Los estudiantes que obtengan los mejores puntajes a nivel estatal recibirán una beca escolar que cubrirá toda su educación secundaria.

La funcionaria estatal subrayó que el concurso no solo distingue resultados académicos, sino que también impulsa el desarrollo integral de los estudiantes queretanos. Según la USEBEQ, la olimpiada contribuye a identificar talento académico temprano y motiva a las nuevas generaciones a continuar con su preparación educativa en Querétaro.