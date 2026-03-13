Kuri revela complejidad del operativo para repatriar queretanos desde Medio Oriente

El gobernador reconoció a su equipo de gobierno por la logística de repatriación y detalló las complicaciones del espacio aéreo.

Queretanos repatriados desde Medio Oriente llegan al Aeropuerto Internacional de Querétaro

Mauricio Kuri González reconoció al equipo que coordinó la repatriación de 52 queretanos desde Medio Oriente.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González reveló los obstáculos que enfrentó el gobierno estatal durante el operativo para repatriar a 52 queretanos varados en Medio Oriente por la escalada del conflicto armado en la región.

Según el mandatario, el cierre del espacio aéreo y la escasez de vuelos comerciales complicaron las gestiones durante varios días.

El operativo, coordinado por las secretarías de Gobierno, Turismo y Desarrollo Sustentable, tuvo un costo aproximado de dos millones de pesos y se ejecutó con equipos trabajando las 24 horas para localizar rutas disponibles.

Los 52 queretanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Querétaro la noche del 11 de marzo, procedentes de Madrid, tras permanecer varados principalmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Kuri González describió la operación como una logística complicada que implicó mantenerse en comunicación permanente con los viajeros y monitorear las opciones de vuelo en tiempo real.

"No estaba abierto el espacio aéreo, pocos vuelos podían salir", indicó al referirse a las condiciones que imperaban en la zona durante los días previos al regreso de los queretanos desde Medio Oriente.

El mandatario reconoció de manera particular el trabajo de la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, así como del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y de la subsecretaria Erika González, a quienes atribuyó la coordinación directa del operativo.

Nueve queretanos decidieron permanecer en zona de conflicto

De acuerdo con información proporcionada por Gudiño Torres durante la llegada de los viajeros, nueve queretanos que residen en aquella región decidieron quedarse pese al conflicto armado en Medio Oriente.

El gobierno estatal mantiene comunicación con ellos y con instancias federales para brindar acompañamiento si las condiciones cambian.

Entre los repatriados había estudiantes, turistas y trabajadores que se encontraban en Dubái cuando la escalada militar provocó el cierre de rutas aéreas.

Algunos de ellos relataron a medios locales que enfrentaron escasez de agua potable en sus hoteles y pánico por las alarmas de seguridad que se activaron durante los ataques.

¿Cuánto costó la repatriación de queretanos desde Medio Oriente?

La secretaria de Turismo estimó el costo total en dos millones de pesos, cifra que habría sido mayor sin los acuerdos especiales logrados con agencias de viaje en Madrid y aerolíneas europeas.

Originalmente se contempló rentar un avión exclusivo, pero la cifra de personas y el costo obligaron a replantear la estrategia hacia vuelos comerciales.

gobierno seguridad conflictos y disturbios medio oriente

Reciente

Fiscalía de Querétaro judicializa feminicidio de Lulú ocurrido en Avenida Universidad de Querétaro
Querétaro

Judicializan caso del feminicidio de "Lulú" en Avenida Universidad de Querétaro

Fiscalía integra acusación contra el detenido, quien permanece en prisión preventiva tras su captura inmediata.

Fiscalía de Querétaro informa sobre denuncia por agresión contra mujer en marcha del 8M en Querétaro
Querétaro

Fiscalía de Querétaro espera denuncia por agresión a mujer en marcha del 8M

Víctor Hernández asegura que aplicarán protocolos de género si la víctima acude a denunciar.

Sesión legislativa en Tolimán, segundo municipio más pobre de Querétaro, donde se reveló que las mujeres lideran la actividad económica local
Legislatura

53% de Tolimán son mujeres y lideran la actividad económica, pero seis de cada diez viven en pobreza

El municipio tiene 27,916 habitantes con mayoría femenina y participación laboral de mujeres superior a la masculina, según datos del INEGI citados en sesión legislativa.

Sesión legislativa en Tolimán donde se anunció análisis de reforma sobre pueblos indígenas y afromexicanos en Querétaro
Legislatura

Pueblos indígenas y afromexicanos tendrán reforma constitucional propia en Querétaro

Homero Barrera convoca a los 18 ayuntamientos a participar en el análisis de la iniciativa sobre comunidades indígenas y afromexicanas.