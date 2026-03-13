Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González reveló los obstáculos que enfrentó el gobierno estatal durante el operativo para repatriar a 52 queretanos varados en Medio Oriente por la escalada del conflicto armado en la región.
Según el mandatario, el cierre del espacio aéreo y la escasez de vuelos comerciales complicaron las gestiones durante varios días.
El operativo, coordinado por las secretarías de Gobierno, Turismo y Desarrollo Sustentable, tuvo un costo aproximado de dos millones de pesos y se ejecutó con equipos trabajando las 24 horas para localizar rutas disponibles.
Los 52 queretanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Querétaro la noche del 11 de marzo, procedentes de Madrid, tras permanecer varados principalmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Kuri González describió la operación como una logística complicada que implicó mantenerse en comunicación permanente con los viajeros y monitorear las opciones de vuelo en tiempo real.
"No estaba abierto el espacio aéreo, pocos vuelos podían salir", indicó al referirse a las condiciones que imperaban en la zona durante los días previos al regreso de los queretanos desde Medio Oriente.
El mandatario reconoció de manera particular el trabajo de la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, así como del secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y de la subsecretaria Erika González, a quienes atribuyó la coordinación directa del operativo.
Nueve queretanos decidieron permanecer en zona de conflicto
De acuerdo con información proporcionada por Gudiño Torres durante la llegada de los viajeros, nueve queretanos que residen en aquella región decidieron quedarse pese al conflicto armado en Medio Oriente.
El gobierno estatal mantiene comunicación con ellos y con instancias federales para brindar acompañamiento si las condiciones cambian.
Entre los repatriados había estudiantes, turistas y trabajadores que se encontraban en Dubái cuando la escalada militar provocó el cierre de rutas aéreas.
Algunos de ellos relataron a medios locales que enfrentaron escasez de agua potable en sus hoteles y pánico por las alarmas de seguridad que se activaron durante los ataques.
¿Cuánto costó la repatriación de queretanos desde Medio Oriente?
La secretaria de Turismo estimó el costo total en dos millones de pesos, cifra que habría sido mayor sin los acuerdos especiales logrados con agencias de viaje en Madrid y aerolíneas europeas.
Originalmente se contempló rentar un avión exclusivo, pero la cifra de personas y el costo obligaron a replantear la estrategia hacia vuelos comerciales.