Querétaro, 11 de febrero de 2026. —El uso obligatorio de correa para animales de compañía en espacios públicos y la responsabilidad directa de los tutores cuando sus mascotas causen daños son los ejes de una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Querétaro presentada por la diputada Leonor Mejía.

La propuesta modifica los artículos 1817 y 1818 del ordenamiento para reforzar la obligación legal de quienes tengan animales bajo su resguardo, con especial atención a la protección de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores en la vía pública.

La iniciativa surge tras hechos que sensibilizaron a la sociedad queretana, como el caso de Vito, un perro que perdió la vida al ser atacado por otro animal que paseaba sin correa.

Ese episodio evidenció los riesgos de transitar con animales de compañía sin control y motivó la presentación de esta reforma que busca priorizar la prevención y la convivencia segura en parques y calles.

La diputada Leonor Mejía presentó la reforma al Código Civil para reforzar la responsabilidad de tutores de animales de compañía. rotativo.com.mx

De aprobarse, la reforma establece que el uso de correa para mascotas constituye un criterio esencial de cuidado responsable.

Cuando un animal cause daño sin supervisión adecuada, la obligación de repararlo recaerá directamente en su tutor, según el texto de la propuesta.

"La correa es una herramienta de cuidado, no de castigo", subrayó la legisladora al explicar el alcance de la reforma.

Mejía precisó que el instrumento protege tanto a los animales de compañía como a las personas que comparten los espacios públicos en Querétaro.

Reforma busca fortalecer cultura de bienestar animal en Querétaro

La diputada indicó que la modificación al Código Civil atiende una necesidad creciente: garantizar que los tutores asuman plenamente las consecuencias cuando sus mascotas provoquen lesiones o daños materiales.

La propuesta pone énfasis en grupos vulnerables, particularmente menores de edad y adultos mayores que transitan por parques y áreas recreativas.

Con esta reforma, Mejía señaló que se busca fortalecer la cultura de bienestar animal y garantizar espacios públicos más seguros para todas las familias queretanas. El proyecto será turnado a comisiones legislativas para su análisis y dictamen correspondiente.