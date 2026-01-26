San Juan del Río refuerza cultura vial tras muerte de ciclista

El gobierno municipal implementa señalética vertical y horizontal en todo el territorio tras peticiones del colectivo ciclista para mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes fatales.

Señalética vial vertical y horizontal en calles de San Juan del Río para seguridad de ciclistas y peatones

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante supervisión de obra pública donde anunció reforzamiento de cultura vial tras incidente fatal.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 26, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 26 de enero de 2026. - El gobierno municipal refuerza la cultura del respeto vial en San Juan del Río mediante señalética vertical y horizontal en todo el territorio tras el incidente donde un ciclista perdió la vida.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia reconoció las peticiones del colectivo ciclista para mejorar la infraestructura de seguridad y destacó que los accidentes viales se previenen con educación y respeto de los ordenamientos de tránsito.

El mandatario municipal señaló que la administración ha implementado señalética clara en todo San Juan del Río para reforzar la seguridad de peatones y ciclistas. La estrategia incluye señalamientos verticales y horizontales que buscan promover el respeto al ciclista y al peatón en las vialidades del municipio.

"Los accidentes no nacen, se hacen. Lo importante es que estaremos atentos a las peticiones de las personas y organizaciones relacionadas con tener mayor seguridad", explicó Cabrera Valencia durante una supervisión de obra pública en San Sebastián de las Barrancas Norte.

Cultura vial en San Juan del Río prioriza prevención de accidentes fatales

La autoridad municipal enfatizó que la cultura vial en San Juan del Río requiere el compromiso ciudadano para respetar límites de velocidad, realizar altos completos en semáforos y esquinas, evitar el uso del teléfono celular al conducir y no manejar bajo el influjo del alcohol o drogas.

El alcalde subrayó que estas medidas preventivas resultan más efectivas que cualquier política pública escrita. "Es muy triste que alguien pierda la vida cuando se atropella a un ciclista o peatón por la falta de cuidado al conducir un vehículo de motor. Llevamos una gran responsabilidad cuando tomamos un volante", aseveró.

Cabrera Valencia reiteró que el gobierno municipal mantiene disposición para escuchar las peticiones del colectivo ciclista y otras organizaciones relacionadas con la seguridad vial.

La administración supervisa constantemente el estado de la señalética vertical y horizontal en las vialidades de San Juan del Río para garantizar su visibilidad y efectividad.

¿Qué medidas preventivas promueve el gobierno en seguridad vial?

El gobierno de San Juan del Río promueve cinco medidas básicas de prevención: respetar límites de velocidad, hacer alto total en señalamientos, evitar distracciones con dispositivos móviles, no conducir en estado de ebriedad y abstenerse de manejar bajo efectos de sustancias psicoactivas.

La estrategia municipal busca consolidar una comunidad educada y respetuosa de los ordenamientos viales. "La familia sanjuanense es muy respetuosa de todos los lineamientos y ordenamientos, y es una obligación observarlos en materia de vialidad", concluyó el alcalde durante su gira de trabajo por la demarcación.

