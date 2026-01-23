San Juan del Río, 23 de enero de 2026. - La Dirección de Ecología y Medio Ambiente del municipio llevó a cabo una conferencia sobre técnicas de reciclaje y separación de residuos en la Telesecundaria Emeterio González de la comunidad de Perales, San Juan del Río, como parte de un programa de educación ambiental dirigido a formar conciencia ecológica en estudiantes de nivel básico.
La actividad representa un esfuerzo institucional por llevar capacitación ambiental a comunidades rurales donde la gestión de residuos sólidos enfrenta desafíos operativos.
Durante la conferencia, estudiantes de la telesecundaria participaron activamente con preguntas sobre las técnicas de separación de residuos orgánicos e inorgánicos, procesos de reutilización de materiales y el impacto acumulativo de los desechos en suelos y cuerpos de agua.
El personal de la Dirección de Ecología explicó métodos prácticos para implementar estaciones de reciclaje en hogares y escuelas, enfatizando que la reducción de basura inicia con cambios de hábitos individuales.
Las comunidades rurales de San Juan del Río generan aproximadamente 180 toneladas de residuos sólidos diariamente, según estimaciones municipales, por lo que programas de educación ambiental en escuelas representan una estrategia preventiva para reducir la presión sobre el sistema de recolección.
Perales, al igual que otras localidades del municipio, carece de infraestructura especializada para tratamiento de residuos, lo que hace crítica la formación de cultura de separación desde la fuente generadora.
La conferencia también abordó el problema de la contaminación por plásticos de un solo uso, materiales que tardan hasta 500 años en degradarse naturalmente.
Los estudiantes conocieron alternativas de consumo responsable y estrategias para reducir el uso de envases desechables en su vida cotidiana.
La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de San Juan del Río mantiene un calendario de conferencias y talleres en instituciones educativas del municipio durante el ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo de alcanzar a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.
Estas acciones forman parte de una estrategia de mediano plazo para construir comunidades con mayor conciencia sobre el manejo responsable de residuos y la conservación de recursos naturales, especialmente agua y suelo.