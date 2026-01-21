UTEQ lanza sorteo con auto Mazda 3 2026 y 16 premios

La universidad emitió seis mil 500 boletos de 400 pesos para generar recursos destinados a movilidad estudiantil y visitas a empresas.

Luis Fernando Pantoja Amaro, rector UTEQ, durante el anuncio del Primer Sorteo universitario con Mazda 3 y 16 premios Querétaro

Luis Fernando Pantoja Amaro, rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro, durante la presentación del Primer Sorteo UTEQ con 17 premios.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 21, 2026
Diario Rotativo
Querétaro, 21 de enero de 2026. - La Universidad Tecnológica de Querétaro lanzó el Primer Sorteo UTEQ "¡Apoyemos a Educación y al Talento Universitario!" con 17 premios que incluyen un automóvil Mazda 3 sedán modelo 2026, cinco motocicletas Yamaha y 11 iPad Apple.

La iniciativa contempla la emisión de seis mil 500 boletos con costo de 400 pesos cada uno, informó el rector Luis Fernando Pantoja Amaro. Los recursos recaudados se destinarán a atender necesidades prioritarias de movilidad estudiantil en la institución queretana.

El sorteo universitario en Querétaro cuenta con el permiso de la Secretaría de Gobernación número 20250276PS06, lo que garantiza su legalidad, transparencia y confiabilidad ante los participantes.

La universidad diseñó este ejercicio como una iniciativa institucional orientada a fortalecer la educación mediante la generación de recursos para programas estudiantiles.

"Es una iniciativa institucional diseñada para apoyar directamente a nuestros universitarios", precisó Pantoja Amaro. El rector detalló que los recursos recaudados se emplearán para atender necesidades prioritarias de movilidad estudiantil en la UTEQ, permitiendo que las alumnas y alumnos realicen visitas a empresas y vinculen su formación teórica con el aprendizaje práctico en ambientes laborales reales.

El sorteo se realizará el 31 de marzo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Para la adquisición de boletos, los interesados pueden comunicarse vía telefónica al 442 209 6100 extensión 1185, 1186 y 1187, donde personal de la institución proporcionará información sobre el proceso de compra y participación.

