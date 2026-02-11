San Juan del Río, 11 de febrero de 2026. —Familiares de Perla Citlali, víctima de feminicidio en San Juan del Río, rompieron el silencio públicamente para denunciar la falta de avances sustantivos en la investigación del caso y exigir justicia tras varios meses de los hechos.

En un pronunciamiento ante medios de comunicación, la familia informó que presentó una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y advirtió que acudirá a instancias nacionales y federales si la situación no cambia.

El caso del feminicidio de Perla Citlali en San Juan del Río ha permanecido fuera del ojo público durante meses, luego de que la familia accediera a la petición de las autoridades de no mediatizar la investigación bajo el argumento de proteger el debido proceso.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Querétaro no ha emitido postura sobre los señalamientos de la familia respecto al estancamiento de la carpeta de investigación.

Según los familiares, la carpeta ha acumulado actuaciones, pero no resultados concretos. Denunciaron que existen peritajes técnicos y digitales pendientes desde hace meses, sin dictámenes ni plazos definidos, lo que a su juicio constituye una forma de revictimización. "No estamos aquí en los medios porque queramos estar", expresaron ante la prensa, al señalar que el silencio que mantuvieron no se tradujo en justicia.

La familia cuestionó que el argumento del debido proceso se utilice, según su perspectiva, como justificación para no entregar información a las víctimas.

"El debido proceso no puede convertirse en una coartada para la inacción", reclamaron, al subrayar que su exigencia no busca venganza sino verdad y justicia para Perla Citlali.

Familia acudirá a instancias federales por feminicidio en San Juan del Río

Ante lo que consideran una respuesta insuficiente de las autoridades locales, los familiares informaron que ya presentaron la queja formal ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y anunciaron que, de no obtener respuestas, escalarán el caso a organismos nacionales e incluso federales para evitar la impunidad.

Los familiares de la víctima de feminicidio en San Juan del Río adelantaron que recurrirán a espacios públicos y mediáticos de manera permanente para mantener el caso vigente.

Reiteraron que no permitirán que el feminicidio de Perla Citlali quede en el olvido y demandaron a las autoridades un informe claro sobre el estado de la investigación, los peritajes pendientes y un cronograma de acciones concretas.

Este medio solicitará postura oficial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre los señalamientos vertidos por la familia.