Querétaro, 6 de febrero de 2026. —La estrategia Sinergia, que coordina operativos e investigaciones entre los tres poderes del estado y autoridades federales y municipales, fue el eje central de la reunión de trabajo entre la Fiscalía General de Querétaro y la Fiscalía General de la República (FGR).
El fiscal estatal, Víctor Antonio De Jesús Hernández, expuso ante la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, los resultados alcanzados en materia de procuración de justicia y control regional, incluidas las remisiones de carpetas de investigación al fuero federal.
El encuentro abordó temas de coordinación interinstitucional en procuración de justicia e investigación criminal. Como parte de los avances reportados, la fiscalía queretana informó que bajo el esquema Sinergia se canalizan investigaciones a la FGR cuando la naturaleza del delito o la competencia jurídica así lo requieren, lo que fortalece el alcance de ambas instituciones.
En la sesión también se revisaron indicadores de control regional y las líneas de colaboración operativa entre dependencias federales y estatales.
Mandos federales y estatales de procuración de justicia durante la sesión de coordinación interinstitucional. rotativo.com.mx
El fiscal De Jesús Hernández precisó que la articulación con las autoridades municipales ha permitido consolidar un frente común en el combate a la impunidad.
Participan mandos federales y estatales en mesa de trabajo
A la reunión asistieron titulares de áreas clave de ambas fiscalías. Por la FGR participaron María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en combate a la corrupción; David Boone de la Garza, fiscal de control regional; y Javier Rodríguez Uribe, fiscal federal en Querétaro, entre otros mandos.
También estuvieron presentes Oswaldo Felipe Zapata Becerra, jefe de la Policía Federal Ministerial en la entidad; representantes de la Guardia Nacional en Querétaro, encabezados por el general Alfredo Salgado; el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, y el general José Guillermo Lira, representante de la Zona Militar. Del lado estatal acudieron titulares de servicios periciales y de la unidad del Sistema de Control Regional.
La mesa de trabajo se inscribe en una serie de encuentros periódicos entre ambas fiscalías para afinar protocolos de remisión de casos, intercambio de información de inteligencia y estrategias conjuntas contra delitos de alto impacto.