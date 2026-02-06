Fiscal de Querétaro presenta resultados de Sinergia ante la FGR

Víctor Antonio De Jesús Hernández detalla remisiones de investigaciones y resultados operativos ante Ernestina Godoy Ramos.

Reunión de trabajo entre el Fiscal General de Querétaro y la Fiscal General de la República sobre la estrategia Sinergia en Querétaro

Mandos federales y estatales de procuración de justicia durante la sesión de coordinación interinstitucional.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 06, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de febrero de 2026. —La estrategia Sinergia, que coordina operativos e investigaciones entre los tres poderes del estado y autoridades federales y municipales, fue el eje central de la reunión de trabajo entre la Fiscalía General de Querétaro y la Fiscalía General de la República (FGR).

El fiscal estatal, Víctor Antonio De Jesús Hernández, expuso ante la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, los resultados alcanzados en materia de procuración de justicia y control regional, incluidas las remisiones de carpetas de investigación al fuero federal.

El encuentro abordó temas de coordinación interinstitucional en procuración de justicia e investigación criminal. Como parte de los avances reportados, la fiscalía queretana informó que bajo el esquema Sinergia se canalizan investigaciones a la FGR cuando la naturaleza del delito o la competencia jurídica así lo requieren, lo que fortalece el alcance de ambas instituciones.

En la sesión también se revisaron indicadores de control regional y las líneas de colaboración operativa entre dependencias federales y estatales.

Reuni\u00f3n de trabajo entre el Fiscal General de Quer\u00e9taro y la Fiscal General de la Rep\u00fablica sobre la estrategia Sinergia en Quer\u00e9taro Mandos federales y estatales de procuración de justicia durante la sesión de coordinación interinstitucional. rotativo.com.mx

El fiscal De Jesús Hernández precisó que la articulación con las autoridades municipales ha permitido consolidar un frente común en el combate a la impunidad.

Participan mandos federales y estatales en mesa de trabajo

A la reunión asistieron titulares de áreas clave de ambas fiscalías. Por la FGR participaron María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en combate a la corrupción; David Boone de la Garza, fiscal de control regional; y Javier Rodríguez Uribe, fiscal federal en Querétaro, entre otros mandos.

También estuvieron presentes Oswaldo Felipe Zapata Becerra, jefe de la Policía Federal Ministerial en la entidad; representantes de la Guardia Nacional en Querétaro, encabezados por el general Alfredo Salgado; el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, y el general José Guillermo Lira, representante de la Zona Militar. Del lado estatal acudieron titulares de servicios periciales y de la unidad del Sistema de Control Regional.

La mesa de trabajo se inscribe en una serie de encuentros periódicos entre ambas fiscalías para afinar protocolos de remisión de casos, intercambio de información de inteligencia y estrategias conjuntas contra delitos de alto impacto.

gobiernofiscalíaseguridad

Reciente

Elenco y productor de Hermanos Coraje telenovela western de José Alberto Castro en primera junta de trabajo 2026
Espectáculos

Hermanos Coraje: nueva telenovela western de José Alberto Castro en 2026

Castro reúne a más de 18 actores y anuncia grabaciones en ranchos de Arizona.

Plato de alitas de pollo preparadas para consumo durante reunión del Super Bowl en hogares mexicanos
Deportes

Consumo de alitas crece 7.2% en semana del Super Bowl en México

Bachoco confirma que febrero se posiciona como segundo mes con mayores ventas de alitas en 2025.

Gráfica del Indicador de Confianza del Consumidor enero 2026 con serie desestacionalizada y tendencia-ciclo del INEGI
México

44 puntos: confianza del consumidor cae en enero de 2026

INEGI reporta descenso en los cinco componentes del indicador durante enero.

Autoridades de SEP Querétaro y Ayuntamiento de Tolimán alertan sobre fraude académico con certificados falsos en el municipio
Querétaro

Alertan por fraude académico con certificados falsos en Tolimán

SEP Querétaro y municipio exponen a institución que operaba con RVOES falsos en Tolimán.