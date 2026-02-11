Detienen a dos por asalto a taxista con arma falsa en San Juan del Río

Policía municipal localiza cartera robada y réplica de arma tras reporte ciudadano.

Patrulla de la SSPM de San Juan del Río durante operativo por asalto a taxista en colonia Centro

Elementos de la SSPM-SJR detuvieron a dos hombres señalados por asaltar a un conductor de taxi en la colonia Centro.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 11, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

San Juan del Río — 11 de febrero de 2026.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) tras asaltar a un conductor de taxi en la colonia Centro.

Los detenidos, identificados como Aldo "N.", de 31 años, y Pablo "N.", de 49, amenazaron al taxista con una réplica de arma de fuego para despojarlo de su cartera. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo calificado.

El incidente se originó a partir de un reporte ciudadano. El conductor informó a las autoridades que dos pasajeros solicitaron un servicio de taxi y, durante el trayecto, lo amenazaron con lo que aparentaba ser un arma de fuego para quitarle sus pertenencias. La policía municipal de San Juan del Río activó un operativo de búsqueda en la zona.

Patrulla de la SSPM de San Juan del R\u00edo durante operativo por asalto a taxista en colonia Centro Durante la inspección, los oficiales aseguraron una réplica de arma de fuego y la cartera robada al taxista. rotativo.com.mx

Tras dar seguimiento a las características proporcionadas por la víctima, oficiales de la SSPM-SJR lograron ubicar e interceptar a los dos sospechosos. Al realizarles una inspección, los elementos les aseguraron la cartera del conductor afectado, así como la réplica de arma de fuego utilizada durante el asalto a taxista en San Juan del Río.

Con las evidencias recuperadas, Aldo "N." y Pablo "N." quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se integra la carpeta de investigación correspondiente por robo calificado con violencia. La SSPM-SJR reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte de manera inmediata cualquier situación de riesgo a los números de emergencia para facilitar una respuesta oportuna.

gobiernoseguridadcriminalidadsucesos

Reciente

Módulo de registro a Pensiones Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, febrero 2026
México

Registro a Pensiones Bienestar y Adultos Mayores inicia el 16 de febrero

Bienestar abre más de 2,500 módulos para registro a pensiones de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

Elementos de Protección Civil atienden incendio en zona de El Tángano en Querétaro durante temporada de siniestros
Querétaro

Incendio en El Tángano activa alerta de Protección Civil en Querétaro

Gobierno estatal refuerza coordinación y anuncia reunión preventiva ante temporada de incendios.

Tabla de productos con mayor incidencia en el alza de la canasta alimentaria en México enero 2026 según el INEGI
México

Comer fuera de casa, el gasto que más encarece la canasta básica en México

Alimentos consumidos fuera del hogar concentran 43.7 % de la variación anual y equivale a $772 mensuales por persona en ciudades.

Tabla de líneas de pobreza y canasta alimentaria enero 2026 publicada por el INEGI en México con datos urbano y rural
México

Canasta alimentaria subió 5.1 % en zonas urbanas según INEGI, enero 2026

INEGI confirma que alimentos básicos suben por arriba de la inflación general y presionan hogares con salario mínimo.