San Juan del Río — 11 de febrero de 2026.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) tras asaltar a un conductor de taxi en la colonia Centro.
Los detenidos, identificados como Aldo "N.", de 31 años, y Pablo "N.", de 49, amenazaron al taxista con una réplica de arma de fuego para despojarlo de su cartera. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo calificado.
El incidente se originó a partir de un reporte ciudadano. El conductor informó a las autoridades que dos pasajeros solicitaron un servicio de taxi y, durante el trayecto, lo amenazaron con lo que aparentaba ser un arma de fuego para quitarle sus pertenencias. La policía municipal de San Juan del Río activó un operativo de búsqueda en la zona.
Durante la inspección, los oficiales aseguraron una réplica de arma de fuego y la cartera robada al taxista. rotativo.com.mx
Tras dar seguimiento a las características proporcionadas por la víctima, oficiales de la SSPM-SJR lograron ubicar e interceptar a los dos sospechosos. Al realizarles una inspección, los elementos les aseguraron la cartera del conductor afectado, así como la réplica de arma de fuego utilizada durante el asalto a taxista en San Juan del Río.
Con las evidencias recuperadas, Aldo "N." y Pablo "N." quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se integra la carpeta de investigación correspondiente por robo calificado con violencia. La SSPM-SJR reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte de manera inmediata cualquier situación de riesgo a los números de emergencia para facilitar una respuesta oportuna.