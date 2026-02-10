Corregidora invierte 5 mdp en rehabilitación vial de colonia El Pocito

Municipio sustituye empedrado por concreto asfáltico en cuatro vialidades de la colonia.

Calles rehabilitadas con concreto asfáltico en colonia El Pocito Corregidora tras inversión municipal de 5 millones de pesos

Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, durante la entrega de las calles rehabilitadas en El Pocito.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 10, 2026
Martin García Chavero
Corregidora, 10 de febrero de 2026. — Cuatro calles de la colonia El Pocito en Corregidora fueron rehabilitadas con una inversión cercana a 5 millones de pesos, en una obra que beneficia a casi 2 mil habitantes de la zona.

Las vialidades intervenidas son Río Tuxpan, Río Grijalva, Río Balsas y Río Lerma, donde se sustituyó empedrado por concreto asfáltico y se realizaron trabajos complementarios de infraestructura pluvial.

La rehabilitación forma parte de un programa municipal de obra pública que, según la administración local, destinó 360 millones de pesos durante 2025 a intervenciones en distintas colonias.

La cifra incluye recursos gestionados en coordinación con el gobierno estatal y legisladores. El municipio no precisó los metros lineales intervenidos ni el tiempo de ejecución de los trabajos en las cuatro vialidades.

Miguel Cabrera López, secretario técnico de la Secretaría Municipal de Obras Públicas, detalló que en Río Tuxpan, Río Grijalva y Río Balsas se realizó sustitución de empedrado empacado en tepetate por pavimento de concreto asfáltico.

En Río Lerma los trabajos consistieron en fresado de la carpeta existente y tendido de carpeta nueva, además de renivelación de pozos de visita, construcción de rejilla pluvial, guarniciones y aplicación de pintura.

El presidente municipal, Chepe Guerrero, señaló que las obras responden a solicitudes directas de los vecinos. "Vamos a buscar la manera de poder seguir haciendo obra, seguir atendiendo El Pocito y todas las colonias del municipio", indicó el alcalde, quien agregó que todas las demarcaciones de Corregidora deben contar con condiciones adecuadas de vialidad y servicios.

Nuevo drenaje pluvial reduce riesgo de encharcamientos en la zona

La construcción de rejilla pluvial y la renivelación de pozos de visita buscan resolver problemas de encharcamiento que afectan a los residentes durante la temporada de lluvias.

La sustitución del empedrado en tepetate también elimina la generación de polvo y mejora las condiciones de tránsito vehicular y peatonal en las cuatro calles, según la dependencia municipal.

María Guadalupe Rosas, en representación de los vecinos, reconoció la atención del gobierno municipal. La intervención resuelve un deterioro vial que los habitantes habían reportado en ejercicios anteriores de participación ciudadana.

El municipio no ha informado si existen obras adicionales programadas para la colonia durante 2026 ni el calendario de intervenciones pendientes en otras zonas. Este medio solicitará esa información a la Secretaría de Obras Públicas municipal.

