Sully Mauricio reúne a Segob, Conagua y CFE por la Ley de Aguas en Ezequiel Montes

Diputada reúne a los tres niveles de gobierno para armonizar legislación hídrica desde el territorio.

Diputada Sully Mauricio Sixtos encabeza cuarta mesa de la Ley de Aguas en Ezequiel Montes, Querétaro

La mesa reunió a representantes de Segob, Conagua, Sader y CFE, junto con autoridades municipales de Ezequiel Montes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ezequiel Montes, 10 de abril de 2026. — La diputada local Sully Mauricio Sixtos encabezó una mesa de trabajo interinstitucional en Ezequiel Montes, con la participación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Federal de Electricidad, como parte del proceso para armonizar la Ley General de Aguas en Querétaro.

Se trata de la cuarta jornada de diálogo territorial que la legisladora lleva por distintas regiones del estado para nutrir con voces locales el proyecto de legislación hídrica estatal.

El ejercicio da continuidad a la ruta que arrancó el pasado 3 de marzo en Pedro Escobedo, cuando iniciaron las mesas de trabajo para armonizar la Ley de Aguas con representantes de Conagua y productores del Distrito XII, una de las zonas más afectadas por la sobreexplotación de acuíferos.

Desde entonces, la legisladora ha insistido en que la norma debe construirse desde el territorio y no desde el escritorio legislativo.

En el encuentro participaron Samuel Mena, representante de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, y el presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, junto con mandos de Conagua, Sader y CFE.

La diputada subrayó que la coincidencia de los tres niveles de gobierno en una misma mesa responde a la necesidad de resolver los problemas hídricos del estado con responsabilidad compartida.

“Aquí no estamos simulando diálogo; estamos construyendo soluciones reales. Cada mesa de trabajo se traduce en decisiones que van a impactar directamente en cómo se distribuye y se garantiza el agua para las familias y el campo queretano”, afirmó Mauricio Sixtos, quien preside la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado.

Una ley construida desde el territorio queretano

La legisladora enfatizó que el objetivo de las mesas es recoger las necesidades reales de las comunidades para traducirlas en soluciones concretas dentro de la ley: mejor distribución del agua, mayor claridad en su uso y reglas más justas para el campo y la ciudad.

Mauricio Sixtos ha sostenido esta posición desde que, en enero pasado, advirtió que la armonización de la Ley General de Aguas no podía pensarse primero en el sector industrial y después en la gente.

“Una ley que no se construye desde el territorio está destinada a fallar. Por eso estamos aquí, escuchando, integrando y tomando decisiones con base en la realidad que viven nuestras comunidades”, puntualizó la diputada morenista, al explicar la metodología participativa de las jornadas.

¿Por qué Querétaro necesita armonizar la Ley General de Aguas?

Querétaro enfrenta presión creciente sobre sus acuíferos derivada del crecimiento urbano desordenado y de la falta de planeación hídrica sostenida. La armonización de la ley federal al marco local busca cerrar una deuda histórica: hasta antes de la reforma federal, el estado carecía de un marco jurídico propio que diera certidumbre a usuarios y productores, situación que ya había sido señalada por el propio gobernador Mauricio Kuri en declaraciones previas sobre la necesidad de una ley estatal.

La diputada añadió que el objetivo es avanzar hacia un marco legal que garantice el derecho humano al agua con visión de largo plazo.

“Estamos saldando una deuda histórica. Querétaro necesita una ley que no deje a nadie atrás y que garantice el acceso al agua con orden, justicia y sostenibilidad”, señaló.

Finalmente, Mauricio Sixtos destacó que Ezequiel Montes se consolida como un referente de consenso, donde la coordinación entre autoridades permite generar acuerdos con legitimidad social.

“Cuando los tres niveles de gobierno se sientan a trabajar con seriedad, los resultados son leyes que sí funcionan y que sí le sirven a la gente”, concluyó la legisladora, quien ha anticipado que las jornadas continuarán en otras regiones del estado antes de que el dictamen final llegue al Pleno del Congreso de Querétaro.

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