Querétaro, 19 de mayo de 2026. — Diez personas localizadas durante las brigadas a vía pública del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social tenían ficha de desaparición activa o carpeta de investigación abierta en otros estados del país al momento del contacto.

El cruce de bases con la Fiscalía General del Estado de Querétaro permitió confirmar su identidad entre 2024 y mayo de 2026, informó el director del instituto, José Rolando Valdés Nieto.

El hallazgo surgió como efecto colateral de las rutinas de identificación que el organismo municipal aplica en las cinco delegaciones con mayor concentración de personas en calle: Centro Histórico, Cayetano Rubio, Josefa Vergara, Felipe Carrillo Puerto y Epigmenio González.

Cada persona que acepta dejarse tomar los datos pasa por un protocolo de revisión documental y consulta institucional. La cifra desagrega un componente que el alcalde Felifer Macías Olvera no mencionó al reportar el balance de más de 300 atenciones acumuladas durante el trienio.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha precisado cuántas de las diez personas fueron reintegradas con sus familias ni el estatus procesal de las carpetas activas.

Cuatro perfiles distintos dentro de la población en calle

Valdés Nieto separó cuatro perfiles que el cruce institucional ha permitido distinguir y que NO son equivalentes entre sí:

Personas con ficha de desaparición activa: reportadas como desaparecidas por sus familias en otros estados. Una vez localizadas, el instituto notifica a la Fiscalía estatal e inicia el contacto con la familia denunciante.

reportadas como desaparecidas por sus familias en otros estados. Una vez localizadas, el instituto notifica a la Fiscalía estatal e inicia el contacto con la familia denunciante. Personas relacionadas con carpeta de investigación: mencionadas en una indagatoria abierta en otra entidad. El estatus procesal depende del ministerio público de origen.

mencionadas en una indagatoria abierta en otra entidad. El estatus procesal depende del ministerio público de origen. Personas con ingresos reiterados al juzgado cívico: algunos usuarios suman hasta 200 ingresos en 365 días por faltas administrativas relacionadas con consumo en vía pública. Este perfil detona el protocolo de tamizaje avalado por el Centro Estatal de Adicciones para canalización a tratamiento residencial.

algunos usuarios suman hasta 200 ingresos en 365 días por faltas administrativas relacionadas con consumo en vía pública. Este perfil detona el protocolo de tamizaje avalado por el Centro Estatal de Adicciones para canalización a tratamiento residencial. Personas con consumo activo o deterioro cognitivo: el 30% de quienes persisten en calle presenta deterioro cognitivo verificado por el instituto. El resto no registra cuadros de adicción ni deterioro y ha asumido la calle como estilo de vida prolongado.

Los cuatro perfiles pueden coincidir parcialmente en una misma persona o aparecer por separado. Las diez personas con ficha o carpeta no necesariamente son las mismas que registran reingresos al juzgado cívico ni las que presentan deterioro cognitivo.

Tamizaje del CECA y red familiar antes de cualquier canalización

La canalización a tratamiento residencial procede bajo tres criterios simultáneos: consumo activo verificado, reingresos reiterados al juzgado cívico y ausencia de red familiar identificable.

Cuando existe red familiar, el instituto contacta a los parientes antes de cualquier decisión y la autorización procede por consentimiento. El esquema busca evitar internamientos forzosos en personas con derechos plenos.

El instituto opera con tres turnos de brigadas: matutinas, vespertinas y nocturnas. Las rutas se actualizan con la zonificación que el organismo mantiene en las siete delegaciones de la capital queretana y se complementan con las 396 llamadas ciudadanas atendidas entre 2024 y mayo de 2026 vía 070 y línea directa del instituto.

¿Qué hace el municipio cuando localiza a una persona con ficha de desaparición?

El IMDHIS notifica de inmediato a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y se inicia el protocolo de contacto con la familia denunciante en la entidad de origen.

La persona pasa a un proceso de acompañamiento que puede derivar en regreso asistido, reincorporación al núcleo familiar o canalización al Hogar de Transición Cambiando Vidas si el caso lo amerita.